Jetzt gewinnen: 2 x 2 Tickets für das Konzert von Herbert Grönemeyer in Leipzig

Leipzig. Am 16. Mai startet in Kiel Herbert Grönemeyers „Das ist los Tour 2023″. Mehrere Konzerte sind bereits ausverkauft. Insgesamt geben Grönemeyer und seine Band bis zum 9. Juni 16 Konzerte. Im Vorprogramm der Tour tritt bei zwölf Terminen der Sänger, Songwriter und Producer Schmyt auf. Er wird auch in Leipzig dabei sein. Als Support Act bei vier weiteren Terminen ist die Berliner Singer-Songwriterin Balbina mit von der Partie.

Schmyt ist Support Act bei Grönemeyers "Das ist los Tour 2023". © Quelle: Lea Brauer

Schmyt gehört zu den derzeit spannendsten deutschen Künstlern an der Schnittstelle von Pop und HipHop. Er wurde unter anderem für den New Music Award und die 1LIVE-Krone nominiert. Im vergangenen Jahr erreichte sein Debüt-Album „Universum regelt“ die Top Ten. Die Singer-Songwriterin Balbina war bereits 2015 bei Grönemeyers „Dauernd Jetzt“-Tour als Support-Act dabei. Mit Alben wie „Fragen über Fragen“ oder „Punkt.“ etablierte sich die Berlinerin als eine der starken Stimmen der deutschsprachigen Popszene.

Herbert Grönemeyers Tour 2023 beginnt nach dem Warm-up offiziell am 16. Mai in Kiel. Insgesamt stehen elf Indoor-Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Plan. Hinzu kommen ab dem 2. Juni Open-Air Shows in Frankfurt, Leipzig, Berlin und Gelsenkirchen.

Und Sie können live dabei sein! Denn die LVZ verlost 2 x 2 Tickets für das Open-Air-Konzert am 3. Juni 2023 in der Red Bull Arena Leipzig.

Herbert Grönemeyer – Open Air 2023

3. Juni 2023, 20 Uhr

Leipzig – Red Bull Arena

LVZ