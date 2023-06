Am Freitag und Samstag wird im Rosental wieder musiziert: Das Gewandhausorchester schließt mit den zwei „Klassik airleben“-Konzerten die Spielzeit 2022/23 ab. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu den beiden Abenden.

Leipzig. Am Freitag und Samstag erklingen im Leipziger Rosental wieder klassische Kompositionen unter freiem Himmel: Die 2023er-Ausgabe von „Klassik airleben“ steht an. Nachdem die beliebten Open-Air-Konzerte des Gewandhausorchesters in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden, erfreuten sich die Konzerte 2022 wieder großer Popularität. Allein am Freitag kamen 31.000 Menschen. Am 30. Juni und 1. Juli steht die 14. Ausgabe an – hier alle Infos zu Zeiten, Programm und Anreise.