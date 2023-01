﻿Korfmachers Klassik-Tipps: Das sind im Februar die Highlights in Leipzig

Leipzig. Das Klassik-Angebot in der Musikstadt Leipzig ist erstklassig, aber auch unüberschaubar. Was darf man im Februar nicht verpassen in den kleinen und großen Häusern der Stadt? Der Kulturchef der Leipziger Volkszeitung hat aussortiert. Hier sind „Korfmachers Klassik-Tipps“:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oper Leipzig: „Don Giovanni“

Für viele ist dieses „Dramma giocoso“, das heitere Drama Wolfgang Amadeus Mozarts und Lorenzo Da Pontes um einen zwanghaft aktiven Schwerenöter, die Oper schlechthin. Weil der Komponist und sein Librettist sich nicht um Gattungen scherten, sondern ein Musiktheater schufen, das zwischen Komik und Ernst das ganze Leben abbildet. Und weil es das bereits aus sich selbst heraus tut, mit Mozarts göttlichen Tönen und Da Pontes weisewitzigen Worten, ist schon viel gewonnen, wenn beide in guten Händen sind.

In der Oper Leipzig sind sie es. Dort feierte gerade „Don Giovanni“ ausdauernd bejubelt Premiere in der soliden Inszenierung Katharina Thomas, auf Étienne Pluss’ prächtiger Mietshaus-Bühne. Hier finden die grandiosen Sängerinnen und Sänger, sie sind beinahe alle fest am Haus engagiert, alles, was sie brauchen für einen großen, bewegenden und auch sehr unterhaltsamen Opernabend. Durch den trägt sie das exzellente Gewandhausorchester, an dessen Pult sich der Premieren-Dirigent Jonathan Darlington und Matthias Foremny abwechseln. Sollte man gesehen, muss man gehört haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Don Giovanni 2., 8., 26. Februar; Karten (17 bis 85 Euro) unter Tel. 0341 1261261 oder auf www.oper-leipzig.de

Jonathan Michie (oben, als Don Giovanni), Kathrin Göring (Donna Anna) und Sejong Chang (Leporello) im neuen Leipziger „Don Giovanni“. © Quelle: Tom Schulze/Oper Leipzig

Musikalische Komödie: „Anatevka“

Und gleich noch einmal Musiktheater, noch einmal eines, das sich zwischen Ernst und Witz, Schalk und Tragik nicht entscheiden kann, noch will, weil in Seelen und Leben immer beide wohnen. Ihre Kombination war im Übrigen von vorneherein das Anliegen von Jerry Beck (Musik) und Joseph Stein (Buch), als sie Anfang der 60er dem seichten Leerlauf des Broadway die Stirn boten und auf den Spuren von Scholem Alejchems „Tewje der Milchmann“ das Musical „Fiddler on the Roof“ schufen. Zu deutsch: „Anatevka“ – wie das Dorf, das Schtetl im russischen Nichts, dessen Bewohner lieben und träumen, beten und streiten – immer bedroht von Willkür, Pogromen und Ausweisung. An Leipzigs Musikalischer Komödie übernimmt Cusch Jung die Regie, der Ex-Chefregisseur mit dem filmischen Blick. Das kann eigentlich nur gut werden.

„Anatevka an der MuKo: Premiere am 11. Februar, Vorstellungen: 12., 15., 17., 18., 19. Februar; Karten (10 bis 56 Euro) unter Tel. 0341 1261261 oder auf www.oper-leipzig.de

LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher hat die Klassik-Tipps für diesen Monat zusammengestellt. © Quelle: Hagen Wolf

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oper Leipzig: „West Side Story“

Musiktheater zum dritten, wieder ein Musical, nicht irgendeines, sondern sozusagen der „Don Giovanni“ der Gattung, das Musical aller Musicals: Leonard Bernsteins „West Side Story“. BB Promotion hat gerade eine Neu-Inszenierung auf Tour geschickt. Ende des Jahres war Premiere in München, nun gastiert die Produktion, die optisch sensibel modernisiert die originalen Choreographien von Jerome Robbins im ästhetischen Zentrum belässt. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller des internationalen Ensembles sind durch die Bank phantastisch – wer keine der sechs Vorstellungen in der Oper Leipzig sieht, dem oder der ist nicht zu helfen.

Erstklassig getanzt: BB-Neuproduktion der „West Side Story © Quelle: Johan Persson/BB

West Side Story in der Oper Leipzig: Premiere: 14. Februar, 19.30 Uhr, Vorstellungen: 15. Februar, 18.30 Uhr, 16., 17. 18. Februar, 19.30 Uhr, 19. Februar, 14.30 Uhr, Karten (ab ca. 50 Euro) gibt es unter anderem in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstraße 1, in Leipzig und in allen LVZ-Geschäftsstellen sowie unter der Hotline 0800 2181050 (gebührenfrei) oder im Internet auf www.ticketgalerie.de .

Großer Saal der Hochschule für Musik und Theater (HMT): „Die Schöpfung“

Auch so ein Ausnahmewerk. Am Ende des 18. Jahrhunderts komponiert, lieferte Joseph Haydn mit seinem grandiosen Oratorium „Die Schöpfung“ die Blaupause für alles, was in der Gattung im 19. und 20. Jahrhundert geschah. Der reife Klassiker erzählt hier auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft und Meisterschaft an der Genesis entlang von der Erschaffung der Welt, der Tiere, schließlich der Menschen im Stil seiner abgeklärten Opern. Mit grandiosen Chören, betörend schönen Arien, mit plastischen Schilderungen von Chaos, Natur, Kreatur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haydns einzigartiger Partitur nehmen sich im großen Saal der Hochschule für Musik und Theater der Leipziger Hochschulchor sowie das Sinfonieorchester Leipzig unter der Leitung von Tobias Löbner an. Ja, es gibt Oratorien nach Bach. Dieses hier wird in Leipzig viel zu selten aufgeführt. Die Chance es zu hören, sollte man nicht ungenutzt lassen.

3. und 4. Februar, 19.30 Uhr, großer Saal der Leipziger Hochschule für Musik und Theater, Grassistraße 8; Karten (3–10 Euro) unter Tel. 0341 2144615 (Mo–Fr, 13–15 Uhr) oder an der Abendkasse.

Joseph Haydn um 1792 © Quelle: Archiv

Gewandhaus: „Paulus“ im Großen Concert

Ein Oratorium nach Haydn gibt es selbstredend auch, in Leipzig sogar deutlich öfter. Denn der größte aller Gewandhauskapellmeister, Felix Mendelssohn Bartholdy, hat sich mit zwei späten Meisterwerken der Gattung hervorgetan: „Elias“ und „Paulus“. An beiden kommen das Gewandhausorchester und Mendelssohns Nachfolger am Pult selbstredend nicht vorbei. So hat beispielsweise 2021 noch Andris Nelsons im Großen Concert einen „Elias“ dirigiert, der ganz fabelhaft geworden ist und auch auf Tonträger fand.

Seine Qualität verdankte er nicht dem penibel ordnenden Zugriff des Chefs, sondern den sensationellen Qualitäten der Ausführenden, des MDR-Chors, des Gewandhausorchesters und der grandiosen Solisten, die Nelsons lieferten, was immer der aus dem Moment heraus abzurufen beschloss. Auf die wird auch diesmal wieder Verlass sein, und so steht wohl Ende Februar wieder ein oratorisches Gänsehaut-Erlebnis auf dem Gewandhausspielplan. Und zwar gleich drei Mal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gewandhaus, Großes Concert, „Paulus“, 23., 24. Februar, 20 Uhr, 26. Februar, 11 Uhr; Karten (22–73 Euro) unter Tel 0341 1270280 oder auf www.gewandhausochester.de