Simply Red, Philipp Poisel, Hirschhausen, Kraftklub: Das ist vom 27.11. bis 4.12. in Leipzig los

In der Arena steht in der kommenden Woche ein wahrer Konzertmarathon an, aber auch andernorts gibt es viel Empfehlenswertes im Leipziger Veranstaltungskalender.

Die britische Band Simply Red tritt am Dienstag in der Arena auf.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 27. November bis 4. Dezember besonders:

Simply Red in der Arena

Wochentipp: Seit 38 Jahren verzaubern die britischen Musiker von Simply Red weltweit die Massen mit ihrer Mischung aus Pop und Soul. Am Dienstag gastieren sie erneut in Leipzig und präsentieren in der Arena dabei Hits wie "Stars", "Holding Back The Years", "Fairground" oder "Money's Too Tight (To Mention)" sowie Songs von ihrem aktuellen Album "Blue Eyed Soul", das der Tour auch ihren Namen gibt.

Die Show wird um 20 Uhr von der Luke Andrews Band eröffnet, 21 Uhr legt schließlich der Haupt-Act los. Karten gibt es ab 84,65 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

„Glass Onion“ im Kino

Sonntag: Regisseur Rian Johnson ("Star Wars 8") legt mit "Glass Onion" den Nachfolger zu seiner 2019er-Krimikomödie "Knives Out" vor. Erneut muss Daniel Craig in der Rolle des Detektivs Benoit Blanc eine Mordfall lösen – diesmal auf einer griechischen Insel voller (Schauspiel-)Prominenz. Der Film läuft um 16.35, 20 und 20.15 Uhr im Cinestar sowie um 17 und 20 Uhr im Regina Palast.

Rian Johnsons "Glass Onion" läuft nächste Woche im Kino. © Quelle: Netflix

Philipp Poisel in der Arena

Montag: Nach der "Mein Amerika"-Tour von 2017 begeben sich der Liedermacher Philipp Poisel und seine Band endlich wieder auf Tournee durch Deutschland. Am Montag gastieren sie in der Arena und haben neben bekannten Klassikern auch Songs von Poisels viertem Studioalbum "Neon" im Gepäck. Los geht's 19.45 Uhr. Karten gibt es ab 59 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

Philipp Poisel tritt am Montag in der Arena auf. © Quelle: André Kempner

„Dänische Delikatessen“ in der Kinobar Prager Frühling

Dienstag: Bjarne und Svend eröffnen ihre eigene Metzgerei und schließen aus Versehen einen Elektriker über Nacht im Kühlraum ein. Die Leiche muss entsorgt werden – und auf einmal brummt das Geschäft wegen der neuen "Spezialität". Die schwarze Kultkomödie "Dänische Delikatessen" mit Mads Mikkelsen läuft am Dienstag um 18 Uhr in der Kinobar Prager Frühling im Rahmen der Nordischen Woche. Karten für 8 Euro.

„Dänische Delikatessen“ läuft am Dienstag in der Kinobar Prager Frühling. © Quelle: ck/hpl

Dr. Eckart von Hirschhausen in der Arena

Mittwoch: Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich der Doktor der Nation in seinem neuen Programm "Endlich" dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit. Was macht sie mit uns, was machen wir mit ihr? Warum tickt die berühmte biologische Uhr, und wie zieht man sie wieder auf? Diese und weitere Fragen will Eckart von Hirschhausen am Mittwoch in der Arena mit überraschenden Fakten und viel Witz beantworten. Beginn um 20 Uhr, Karten ab 39 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

Eckart von Hirschhausen tritt am Mittwoch in der Arena auf. © Quelle: André Kempner

Coogans Bluff im Conne Island

Donnerstag: 2003 von den Brüdern Charlie und Willi Paschen sowie Clemens Marasus und Thilo Streubel gegründet, steht die Rostocker Band Coogans Bluff längst für eine mitreißende Mischung aus Soul, Kraut- und Progressive-Rock, den sie auf sieben Alben gebannt hat. Am Donnerstag tritt die Gruppe im Conne Island auf. Los geht's 20 Uhr, Karten für 20,30 Euro via www.conne-island.de.

Die Band "Coogans Bluff" tritt nächste Woche in Leipzig auf. © Quelle: Coogans Bluff

Kraftklub in der Arena

Freitag: Die Rap-Rocker aus Chemnitz sind zurück auf der großen Bühne: Kraftklub macht am Freitag auf der "Kargo"-Tour in Leipzig halt und wird die Arena zum Hüpfen und Beben bringen. Das Konzert ist ausverkauft, auf Weiterverkaufsseiten wie Viagogo gibt es mit etwas Glück aber noch Karten.

Kraftklub rockt am Freitag die Arena. © Quelle: Christian Modla

Evanescence und Within Temptation in der Arena

Samstag: Gleich zwei große Bands treten am Samstag in der Arena Leipzig auf: die Alternative-Rocker Evanescence aus Arkansas und die niederländische Symphonic-Metal-Band Within Temptation. Begleitet werden beide Gruppe darüber hinaus von Smash into Pieces als Vorband. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten gibt's ab 65,25 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.

Evanescence und Within Temptation (hier: Amy Lee von Evanescence) treten am Samstag in der Arena auf. © Quelle: IMAGO/Andy Shaw

Ferdinand im Täubchenthal

Sonntag: Bekannt wurde er unter dem Namen Left Boy, seit einigen Jahren ist er nun schlicht unter seinem Vornamen Ferdinand unterwegs. Der Wiener Rapper, Sänger und Produzent tritt mit seiner Mischung aus Hip-Hop, Pop und Rock am Sonntag im Täubchenthal auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt's ab 37,10 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder online unter www.ticketgalerie.de.