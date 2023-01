Zwischen Gewandhausorchester und Oper, Thomaskirche und Hochschule, Rundfunkklangkörpern und freien Ensembles bietet die Musikstadt Leipzig erstklassige, aber auch enorm zahlreiche Klassik-Veranstaltungen. LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher sortiert für Sie vor. Hier seine fünf Favoriten für den Februar.

Leipzig. Das Klassik-Angebot in der Musikstadt Leipzig ist erstklassig, aber auch unüberschaubar. Was darf man im Februar nicht verpassen in den kleinen und großen Häusern der Stadt? Der Kulturchef der Leipziger Volkszeitung hat aussortiert. Hier sind „Korfmachers Klassik-Tipps“: