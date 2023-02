Konzerte, Oper, Kino: Das ist vom 10. bis 12. Februar in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 10. bis 12. Februar besonders:

Voodoo Jürgens im Conne Island

Freitag: Wie auch Wanda gehört Voodoo Jürgens zur neuen Welle des Austropop. Der 1983 in Tulln an der Donau geborene Liedermacher versuchte sich jahrelang im Musikgeschäft, so richtig erfolgreich wurde es jedoch erst, als er von seiner Band Die Eternias trennte, zur Liedermacherei wechselte und seinem Dialekt freien Lauf ließ. Das Ergebnis: der erste Hit „Heite grob ma Tote aus“.

Mit schwarzhumorigen Texten und einem unaufgeregten, aber doch eingängigem Sound will Voodoo Jürgens am Freitag wieder die Leipziger begeistern. Der Auftritt im Conne Island beginnt um 20 Uhr. Karten für 22,50 Euro unter www.conne-island.de.

„Salome“ in der Oper

Freitag: Richard Strauss’ Oper „Salome“, basierend auf der gleichnamigen Tragödie von Oskar Wilde, gilt als eine der ersten Literaturopern. Am Freitag und am Sonntag ist die Geschichte über eine judäische Prinzessin, die sich in einen asketischen Propheten verliebt, in der Oper Leipzig unter musikalischer Leitung von Christoph Gedschold zu sehen und zu hören. Beginn 19 Uhr, Karten ab 17 Euro unter www.oper-leipzig.de.

Retrogott und Hulk Hodn im Conne Island

Samstag: Egal ob gewitzter Battle-Rap oder spitzzüngige Systemkritik: Das Hip-Hop-Duo Retrogott und Hulk Hodn garantiert zeitlosen Boombap-Sound im Stile des klassischen, samplelastigen 80er- und 90er-Jahre-US-Raps. So auch auf der aktuellen „Vom strengen Geruch des lockeren Lebens“-Tour, die die beiden am Samstag ins Conne Island führt. Beginn des Konzerts ist 20 Uhr, Karten für 26,35 Euro unter www.conne-island.de.

„Swiss Army Man“ in den Passage Kinos

Sonntag: „Everything Everywhere All At Once“ ist in diesem Jahr für ganze elf Oscars nominiert. Anlässlich dessen zeigen die Passage Kinos am Sonntag noch einmal den letzten Film des kreativen Regieduos Daniel Kwan und Daniel Scheinert: In „Swiss Army Man“ spielt Daniel Radcliffe eine nicht ganz so leblose Leiche, die von einem Gestrandeten (Paul Dano) als Allzweckmittel zum Überleben verwendet wird – und zur psychischen Stütze wird. Beginn: 20.45 Uhr.