﻿ Hans Klok verzaubert im Mai Leipzig: „Bei meiner Show kann man wieder träumen“

Hans Klok kommt im Mai nach Leipzig. Im Interview spricht er über den Lockdown in Las Vegas, den Druck, immer spektakulärer werden zu müssen, und warum dies vielleicht eine seiner letzten Tourneen ist.

Leipzig. Er zaubert wieder: Die niederländische Illusionist Hans Klok bringt sein Programm „Live from Las Vegas“ auf die deutschen Bühnen, am 24. Mai gastiert er in Leipzig. Vorab lud er zum Interview – und sprach über den Lockdown in der „Stadt der Sünde“, den Druck, immer spektakulärer werden zu müssen, und warum dies vielleicht eine seiner letzten Tourneen ist.