In der letzten Weihnachtswoche dünnt sich der Veranstaltungskalender in Leipzig merklich aus – trotzdem haben wir weiterhin viele feine Tipps für jeden Tag parat.

Holiday on Ice ist vom 22 bis 27. Dezember in der Arena Leipzig zu Gast.

Holiday on Ice, Lotte, Wladimir Kaminer: Das ist vom 18. bis zum 25. Dezember in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 18. bis 25. Dezember besonders:

Holiday on Ice in der Arena

Wochentipp: Holiday on Ice ist wieder da! Die neue Show "A New Day" ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion der Reihe und zeigt Eiskunstlauf und Artistik in einer einzigartigen Verbindung. Aufsehenerregende Bühnenbilder und -technik, fantasievolle Kostüme und mitreißende Musik lassen das Publikum diese Reise hautnah miterleben. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Aurora, ein Wesen aus einer fremden farb- und freudlosen Dimension. Sie lernt den jungen Adam kennen, der ihr die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten zeigt.

Seine Leipzig-Premiere feiert „A New Day“ am Donnerstag, dem 22. Dezember, um 19 Uhr. © Quelle: Rico Ploeg

Seine Leipzig-Premiere feiert "A New Day" am Donnerstag, dem 22. Dezember, um 19 Uhr. Am 23. sowie vom 25. bis 27. Dezember gibt es dann täglich jeweils Vorstellungen um 15 und 19 Uhr. Karten gibt es ab 33,45 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder unter www.ticketgalerie.de.

„Avatar: The Way of Water“ im Kino

Sonntag: 13 Jahre hat es gedauert, bis der Kino- und Technikvisionär James Cameron ("Terminator 2", "Titanic") den Nachfolger seines 2009er-Blockbusters "Avatar" fertiggestellt hat. Nun ist "Avatar: The Way of Water" endlich da und knüpft nahtlos an den Erstling an – sowohl inhaltlich als auch qualitativ. Technisch hingegen macht der zweite Teil noch mal einen gewaltigen Sprung nach vorn und sollte deshalb unbedingt im Kino erlebt werden! Der Film läuft täglich mehrfach im Cinestar, im Regina Palast und im Cineplex.

„Avatar: The Way of Water“ läuft täglich im Cinestar, Regina Palast und im Cineplex. © Quelle: 20th Century Studios

Lotte im Täubchenthal

Montag: Lotte strebt 2022 nach Neuem: Auf ihrem dritten Album "Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht?" zeigt sie sich authentischer, verletzlicher und direkter als je zuvor und greift Themen wie toxische Beziehungen, Panikattacken und sexualisierte Gewalt auf. Die Ravensburgerin präsentiert ihre Platte am Montag im Täubchenthal. Beginn um 20 Uhr, Karten für 36,05 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder unter www.ticketgalerie.de.

Sängerin Lotte tritt am Montag im Täubchenthal auf. © Quelle: Svenja Ava

Calmus Ensemble in der Evangelisch Reformierten Kirche zu Leipzig

Dienstag: Das Calmus Ensemble sorgt am Dienstag für ganz besondere Weihnachtsatmosphäre mit der Reinheit von nur fünf Stimmen: "Weihnacht a Cappella" heißt das Programm, in dem sie strahlend über Christi Geburt jubilieren, sanft und still das Kind in der Krippe in den Schlaf wiegen oder farbenreich und pompös den König willkommen heißen. Das Konzert findet in der Evangelisch Reformierten Kirche zu Leipzig und beginnt um 19.30 Uhr. Karten für 25 Euro unter www.calmus.de.

Das Calmus Ensemble tritt am Dienstag in Leipzig auf. © Quelle: Anne Hornemann

Wladimir Kaminer im Haus Leipzig

Mittwoch: Wladimir Kaminer ist mit seinen Geschichten rund um das Weihnachtsfest wie gewohnt bestens auf die Feiertage vorbereitet – am Mittwoch präsentiert er sie bei seiner Show "Kaminers Weihnachten" im Haus Leipzig. Der gebürtige Moskauer erzählt unter anderem von Väterchen Frost und Snegurotschka, um (nicht nur) Kinderherzen höher schlagen zu lassen. Beginn um 19.30 Uhr, Karten für 25,35 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder unter www.ticketgalerie.de.

Wladimir Kaminer gastiert am Mittwoch im Haus Leipzig. © Quelle: Christian Modla

Lesung von Jan Müller und Rasmus Engler im Conne Island

Donnerstag: Aus der Provinz nach St. Pauli: Die Musiker Jan Müller (Tocotronic) und Rasmus Engler schreiben in ihrem Debütroman "Vorglühen" über Hamburg und die 90er Jahre. Ein Buch so intensiv wie eine durchfeierte Nacht – am Donnerstag stellen sie es im Conne Island vor. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es für 18 Euro unter www.conne-island.de.

Rasmus Engler (l.) und Jan Müller präsentieren ihren Roman "Vorglühen". © Quelle: Hans Scherhaufer

Circus Aeros auf der Kleinmesse

Freitag: Ostdeutschlands letzter Großcircus, der Circus Aeros, ist zurück in Leipzig und feiert Jubiläum: Schon zum 15. mal versüßt er Kindern und Familien die Weihnachtszeit auf der Kleinmesse! Vorstellungen finden noch bis 8. Januar täglich um 17 Uhr statt, samstags um 15 und 18.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 14 und 17 Uhr sowie Heiligabend um 14 Uhr. Karten zwischen 12 und 18 Euro an der Kasse oder vorab unter 0177 3842268.

Vom 16. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023 wird die Tradition des „Leipziger Weihnachtscircus“ auch in diesem Jahr auf dem Kleinmessplatz fortgesetzt. © Quelle: Pr

X-Mas Hip Hop Jam im Conne Island

Samstag: Wer Heiligabend nicht (komplett) mit der Familie verbringen will, kann den Abend im Conne Island ausklingen lassen. Dort findet dann ab 22 Uhr, nach drei Jahren pandemiebedingter Pause, wieder die X-Mas Hip Hop Jam statt. Es treten auf: Nashi 44 aus Berlin und KET aus Leipzig sowie drei DJs. Karten im Vorverkauf für 16 Euro unter www.conne-island.de oder für 20 Euro an der Abendkasse.

Der Heiligabend kann auch Conne Island bei der X-Mas Hip Hop Jam verbracht werden. © Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Richard Siedhoff vertont Safety Last im UT Connewitz

Sonntag: Der Harold-Lloyd-Film „Ausgerechnet Wolkenkratzer!“ (OT: „Safety Last!“) wurde vor allem durch die Szene bekannt, in der der Stummfilmstar an einer riesigen Uhr weit über einer Straßenschlucht hängt. Am Sonntag läuft der Film im UT Connewitz und wird live vertont vom Stummfilmmusiker Richard Siedhoff. Beginn um 20 Uhr, Karten für 10 Euro unter www.utconnewitz.de.

