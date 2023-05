Grönemeyer, Wincent Weiss, Karat und mehr: Das ist vom 28. Mai bis 4. Juni in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 28. Mai bis 4. Juni besonders:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herbert Grönemeyer im Stadion

Wochentipp: Nach dem Mega-Konzert von Depeche Mode auf der Festwiese folgt am Samstag gleich das nächste, diesmal in der Red Bull Arena: Mit Herbert Grönemeyer tritt dort einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker der Gegenwart auf und hat neben etlichen Hits aus seiner jahrzehntelange Karriere auch sein brandneues Album „Das ist los“ im Gepäck.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr mit dem Support-Act Schmyt. Karten gibt es ab 67,80 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Beetlejuice“ im Cinestar

Sonntag: Anlässlich des Wave-Gotik-Treffen zeigt das Cinestar Tim Burtons Klassiker „Beetlejuice“ mit Michael Keaton als titelgebender Lottergeist, der dem ums Leben gekommenem Ehepaar Barbara und Adam dabei hilft, die neuen Besitzer ihres Hauses zu vertreiben, in dem sie noch 125 Jahre hausen müssen, da die Behörde für Nachleben momentan mit Arbeit überhäuft ist. Spielzeiten: 12 und 17 Uhr.

Am Sonntag im Cinestar: der Klassiker "Beetlejuice". © Quelle: Warner Home Video

„Fusion“ in der Oper

Montag: Mehr als zwei Jahre haben der Sprach-, Klang- und Musikkünstler Harry Yeff sowie Mario Schröder an der Entwicklung des Ballettstücks „Fusion“ gearbeitet. Dieses einzigartiges Experiment mit Körper und Stimme wird am Sonntag und Montag in der Oper aufgeführt, jeweils um 17 Uhr. Karten zwischen 17 und 79 Euro unter www.oper-leipzig.de.

Die Oper Leipzig präsentiert am Montag "Fusion". © Quelle: Reeps100

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Blickdichte Vorgänge“ im Lofft

Dienstag: Die Tanz-Performance „Blickdichte Vorgänge“ untersucht die Kunstform des Tanzes als politisches und feministisches Kritikmittel im System der DDR. Dabei entsteht eine Collage aus erzählten Erinnerungen, der Suche von Geschichten aus damaliger und heutiger Zeit sowie körperlichem Ausdruck. Aufführungen von Dienstag bis Donnerstag jeweils 20 Uhr, Karten ab 6,70 Euro unter www.lofft.de.

Am Dienstag im Lofft: das Stück "Blickdichte Vorgänge". © Quelle: Lofft

Wincent Weiss in der Arena

Mittwoch: „Vielleicht Irgendwann“ heißt das neue Album von Wincent Weiss, und es erzählt davon, wie man als Energiebündel den Zustand kanalisiert, auf einmal nahezu komplett ausgebremst zu sein, wie es in der Pandemie der Fall war. Am Mittwoch tritt der 30-Jährige in der Arena auf, Beginn 20 Uhr. Karten ab 60 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Wincent Weiss – hier beim Picknick-Konzert 2021 in Leipzig – kommt am Mittwoch in die Arena. © Quelle: Dirk Knofe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

André Rieu in der Arena

Donnerstag: Geigenvirtuose André Rieu kehrt am Donnerstag mit seinem Johann Strauss Orchester in die Arena Leipzig zurück und präsentiert mitreißende Walzer, klassische Hochgenüsse, Operette und Musical. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Karten gibt es ab 59 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

André Rieu tritt am Donnerstag in der Arena auf. © Quelle: Andre Kempner

Karat auf der Parkbühne

Freitag: Zuletzt bewies Karat im Dezember im Gewandhaus, dass es die Gruppe in Sachen Live-Musik noch immer draufhat. Am Freitag steht der nächste Auftritt in Leipzig an: Mit dem Konzert auf der Parkbühne im Clara-Park läutet die Band den dortigen hochkarätigen Konzertsommer ein. Los geht es um 20 Uhr, Karten gibt es für 53 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Karat – hier Frontmann Claudius Dreilich – tritt am Freitag auf der Parkbühne auf. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmarkt auf der Feinkost

Samstag: Über den Sommer findet jeden ersten Samstag des Monats ein Flohmarkt auf dem Hof des Feinkostgeländes statt. Zu finden sind allerhand nützliche und schöne Alltagsgegenstände, Kleidung, Kunst, Spielzeuge, Dekoratives und mehr. Auch für Essen und Getränke ist gesorgt. Die Flohmärkte öffnen um 10 Uhr und schließen um 16 Uhr.

Auf der Feinkost wird am Samstag wieder zum Flohmarkt geladen. © Quelle: Dirk Knofe

„Die Nachbarn von oben“ im Kino

Sonntag: Das Liebes- und Sexleben von Thomas (Roeland Wiesnekker) und Anna (Ursina Lardi) liegt seit Jahren brach – ein Besuch des jungen Paares von oben, dessen Bett-Eskapaden nächtens regelmäßig zu hören sind, scheint das jedoch zu ändern, als es den Eheleuten ein anzügliches Angebot unterbreitet... Die neue Komödie von Sabine Boss läuft täglich im Regina Palast und den Passage Kinos.

"Die Nachbarn von oben" läuft im Kino. © Quelle: Wildbunch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





LVZ