Depeche Mode, WGT, Hans Klok und mehr: Das ist vom 21. bis 28. Mai in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 21. bis 28. Mai 2023 besonders:

Depeche Mode auf der Festwiese

Wochentipp: Es war nur „a Question of Time“, bis Depeche Mode mal wieder nach Leipzig kommen würde – nun ist es endlich so weit, und das ausgerechnet zum Start des Wave Gotik Treffens 2023. Es dürfte also sehr voll werden in der Stadt, wenn zehntausende Menschen auf die Festwiese pilgern, um dort die Synth-Rock-Urgesteine auf ihrer „Memento Mori“-Tour live zu erleben. Und selbst wer es nicht dorthin schafft, dürfte die Briten in weiten Teilen des Stadtgebiets zu hören bekommen.

Das Konzert ist ausverkauft, es gibt allerdings noch Tickets im offiziellen Weiterverkauf von Fan zu Fan via www.ticketgalerie.de.

Tess Parks in der naTo

Sonntag: Die in Toronto geborene, in London lebende Künstlerin Tess Parks legte 2022 ihr neues Album „And Those Who Were Seen Dancing“ vor – ihre erste Solo-Platte seit ihrem Debüt „Blood Hot“ von 2013. Parks’ Mischung aus Psych, Folk und britischen 90er-Akzenten gibt es am Sonntag in der naTo zu erleben. Beginn 20.30 Uhr, Karten für 16 Euro an der Abendkasse.

Tess Parks tritt am Sonntag in der naTo auf. © Quelle: Luz Gallardo

L.A. Witch im UT Connewitz

Montag: Das kalifornische Garage-Rock-Trio L.A. Witch kann wilde Party ebenso wie psychedelischen Sound – und hat all das bereits in zwei Alben gegossen. Am Montag präsentieren die drei Frauen ihre Musik im UT Connewitz. Beginn um 20.30 Uhr, Karten im Vorverkauf für 17,60 Euro über www.tixforgigs.com oder an der Abendkasse.

L.A. Witch tritt am Montag im UT Connewitz auf. © Quelle: Michael De Vera

„Gottesanbeterin“ in den Cammerspielen

Dienstag: „Eine theatrale Groteske, inspiriert von einem Insekt“ lautet der Beititel der Cammerspiele-Produktion „Gottesanbeterin“ von und mit Noemi Clerc und Rebecca Thoß, das sich auf bissige Weise mit Weiblichkeitsvorstellungen und -konstruktionen auseinandersetzt. Von Dienstag bis Donnerstag wird das Stück wieder aufgeführt, jeweils um 20 Uhr. Karten vorab für 8,80 Euro unter www.tixforgigs.com.

Das Stück „Gottesanbeterin“ in den Cammerspielen wurde von Noemi Clerc und Rebecca Thoß entwickelt. © Quelle: Andre Kempner

Hans Klok in der Arena

Mittwoch: Der, so schreiben es ihm einige zu, schnellste Magier der Welt zaubert wieder: Hans Klok präsentiert seine neue Show „Live from Las Vegas“ am Mittwoch in der Arena und will mit spektakulärer Inszenierung, atemberaubenden Illusionen und Anekdoten aus der Welt und Geschichte der Zauberei begeistern. Beginn 20 Uhr, Karten ab 64 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Zaubert am Mittwoch in der Arena: Hans Klok. © Quelle: André Kempner

„Sonne“ im Cineding

Donnerstag: In ihrem Regiedebüt „Sonne“ erzählt die Österreicherin Kurdwin Ayub von drei jungen Frauen, die nach dem Dreh eines Musikvideos, in dem sie einen Hijab anhaben, über Nacht in ihrem Umfeld bekannt und für Familienfeiern gebucht werden. Ein komplexer Film über Identität und kulturelle Aneignung, der am Donnerstag um 19 Uhr im Rahmen der 7. Kurdischen Filmtage im Cineding läuft.

"Sonne" von Kurdwin Ayub läuft am Donnerstag im Cineding. © Quelle: Ulrich Seidl Filmproduktion

Viktorianisches Picknick im Clara-Park

Freitag: Wie es Tradition ist, versammeln sich zum Beginn es Wave-Gotik-Treffens am Freitag um 14 Uhr im Clara-Zetkin-Park die Fans der schwarzen Szene zum großen Viktorianischen Picknick samt Kostüm- und Requisitenbeschau. Auch Außenstehende sind willkommen, sich dieses Spektakel anzuschauen – ganz ohne Eintritt.

Bild vom Viktorianischen Picknick im Zetkinpark 2022. © Quelle: Andre Kempner

WGT 2023

Samstag: Pfingsten in Leipzig heißt: Es ist wieder Zeit für das Wave-Gotik-Treffen. Vom 26. bis 29. Mai finden überall im Stadtgebiet Konzerte, Lesungen, Partys und andere Veranstaltungen statt, bei denen Fans der schwarzen Szene, Sympathisanten und Außenstehende herzlich willkommen sind. Das Programm gibt es auf www.wave-gotik-treffen.de.

Beim WGT 2023 wird es wieder schwarz. © Quelle: André Kempner

Antik- und Trödelmarkt im Scheibenholz

Sonntag: Nach der Absage des ersten 2023er-Flohmarktes auf dem Gelände der Rennbahn Scheibenholz findet der nächste Termin nun am 27. und 28. Mai statt. Egal ob Hobby- oder Profihändler, jeder kann mitmachen – Hauptsache, second hand. Vor Ort gibt es außerdem Süßes und Herzhaftes sowie Getränke und Kaffeespezialitäten. An beiden Tagen geöffnet von 10 bis 17 Uhr.

Auf der Galopprennbahn Scheibenholz kann am Wochenende wieder getrödelt werden. © Quelle: Andre Kempner

