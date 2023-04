﻿Leipziger Gymnasium spielt „Räuberkomplex“, Peter Schneider unterstützt

Ein Lehrer schreibt ein Stück. Schüler opfern für die Proben ihre Ferien. Der Leipziger Schauspieler Peter Schneider hilft mit. Was derzeit am Schiller-Gymnasium entsteht, ist mehr als nur Schultheater.

Leipzig. Es sind Osterferien. In der Aula des Leipziger Schiller-Gymnasiums herrscht dennoch Betrieb. Schüler reihen Stühle aneinander, auf der Bühne wird geschraubt, die Schulrektorin spricht. Wobei, die Rektorin ist das gar nicht, es handelt sich um eine Abiturientin in der Rolle einer Rektorin. Geprobt wird „Der Räuberkomplex“. Ein Stück, geschrieben von Lehrer Jens-Uwe Jopp, angelehnt an Schillers „Räuber“, gespielt von Schülern der Oberstufe. Am Montag ist Premiere in der Aula. In den kommenden Wochen werden sie ihre Inszenierung noch im Schillerhaus in Gohlis und an der Partnerschule in Frankfurt am Main zeigen.