Sanfte Klänge und harte Töne: Das ist aktuell in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 6. bis 13. August:

2raumwohnung auf der Parkbühne

Wochentipp: Von 36 Grad sind wir aktuell weit, weit entfernt, trotzdem wird der so betitelte einstige Sommerhit mit großer Sicherheit am Freitag auf der Parkbühne erklingen, wenn das Berliner Elektropop-Duo 2raumwohnung dort auftritt. In mehr als 20 Jahren Bandgeschichte haben sich noch einige weitere Hits angesammelt, etwa „Wir trafen uns in einem Garten“, „Nimm mich mit“, „Besser geht’s nicht“, „Mir kann nichts passieren“ oder „Sexy Girl“, die alle auf der Setlist stehen.

Das Konzert am 11. August beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es für 49 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder unter www.ticketgalerie.de.

No-Crap-Flohmarkt am Conne Island

Sonntag: Trödeln am Conne Island: Dort lädt am Sonntag der „No-Crap-Flohmarkt“ bei Musik und (hoffentlich) Sonne zum Schlendern und Shoppen ein. Der Flohmarkt versteht sich als alternativ und unkommerziell, im Fokus stehen Sub- und Popkultur. Los geht’s um 13 Uhr.

Am Sonntag lädt das Conne Island zum „No-Crap-Flohmarkt“. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Haydn Jugend-Streichorchester am Bachdenkmal

Montag: Das niederländische Haydn Jugend-Streichorchester unter Leitung von Jan-Ype Nota besteht seit 1989 und hat das Ziel, begabte junge Streichmusiker im Alter von 9 bis 19 Jahren zu fördern. Am Montag steht ein Auftritt bei den wöchentlichen Konzerten am Bachdenkmal an der Thomaskirche an. Beginn um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Das Haydn Jugend-Streichorchester tritt am Montag am Bachdenkmal auf. © Quelle: Martin Hogeboom

Paula Linke im Budde-Haus

Dienstag: Pointierte Geschichten aus dem Leben, selbstbewusst gesungen und mit folkiger Gitarrenbegleitung – darin hat sich Paula Linke bereits auf drei Album bewährt. Am Dienstag tritt die Leipziger Musikerin, Theaterpädagogin und Slamerin auf der Sommerbühne des Budde-Hauses (Lützowstraße 19) auf. Los geht’s um 19.30 Uhr, Karten für 15 Euro an der Abendkasse. Reservierung unter (0341) 90960037 oder ticket@budde-haus.de.

Paula Linke tritt am Dienstag im Buddehaus auf. © Quelle: Christin Goy

„Spoiler Alarm“ bei den Filmnächten Scheibenholz

Mittwoch: Michael Showalter („The Big Sick“) hat die Memoiren des TV-Journalisten Michael Ausiello verfilmt. Mit Jim Parsons in der Hauptrolle erzählt „Spoiler Alarm“ von dessen Beziehung zu Kit (Ben Aldridge) – von ihrem Kennenlernen bis zu Kits Tod aufgrund einer Krankheit. Läuft am Mittwoch um 21 Uhr bei den Filmnächten Scheibenholz.

„Spoiler Alarm“ läuft am Mittwoch im Scheibenholz. © Quelle: Universal Pictures International Germany

„Rheingold“ im Plagwitzer Sommerkino

Donnerstag: Der jüngste Film von Fatih Akin („Der Goldene Handschuh“) erzählt – mit einiger mythologischer Überhöhung und sehr viel Spaß an der Sache – die Lebensgeschichte von Giware Hajabi (Emilio Sakraya) nach, der sowohl unter seinem Rapper-Namen Xatar als auch aufgrund eines spektakulären Goldraubes bekannt wurde. Eines der besten deutschen Biopics seit langer Zeit, das am Donnerstag im Sommerkino an der Plagwitzer Markthalle läuft. Beginn um 21 Uhr.

„Rheingold“ läuft am Donnerstag in Plagwitz. © Quelle: Warner Bros.

Lygo im Felsenkeller

Freitag: „Lygophobie“ heißt das dritte Album der 2011 in Bonn gegründeten Punk-Band Lygo und bezeichnet übermäßige Angst vor der Dunkelheit. Die dominiert auch diese Platte, trotzdem ist „Lygophobie“ alles andere als pessimistisch, sondern steckt voller Energie. Am Freitag tritt das Trio im Naumanns im Felsenkeller auf. Beginn um 20 Uhr, Karten für 20,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder unter www.ticketgalerie.de.

Lygo tritt am Freitag im Felsenkeller auf. © Quelle: Sebastian Igel

„Guns oder Garnicht“ am Conne Island

Samstag: Das Rostocker Rap-Duo Waving the Guns, das nach eigenem Bekunden „für Hass und gute Laune, High Fives und Ohrfeigen“ steht, startet ein eigenes Open Air in Leipzig: Auf dem Hof des Conne Islands geht es 17.30 Uhr mit dem „Guns oder Garnicht“ los, neben dem Haupt-Act treten Alice Dee, AzudemSK und OG Lu auf. Karten gibt’s ab 28 Euro via www.tixforgigs.com.

Waving The Guns laden am Samstag in den Hof des Conne Island. © Quelle: Clemens Fischer

„Sisi & Ich“ auf der Moritzbastei

Sonntag: Die Regisseurin Frauke Finsterwalder wirft in „Sisi & Ich“ einen neuen Blick auf Kaiserin Elisabeth (Susanne Wolff), stellt dabei aber ihre neue Hofdame (Sandra Hüller) ins Zentrum und wartet mit erfrischend anachronistischen Elementen sowie jeder Menge urkomischem Humor auf. Läuft am Sonntag um 21.30 Uhr beim 1cl Sommerkino auf der Moritzbastei.

"Sisi & Ich" läuft am Sonntag im Sommerkino auf der Moritzbastei. © Quelle: DCM / Bernd Spauke

