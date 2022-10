Die dänischen Rocker von Volbeat spielen in der Arena, Theaterturbine und Cammerspiele feiern ihr 20-Jähriges, der Cartoonist Ralph Ruthe wagt sich auf die Bühne – das und noch mehr in unseren Tipps vom 23. bis zum 30. Oktober.

Volbeat kehrt am Mittwoch in die Arena Leipzig zurück.

Volbeat, Ralph Ruthe und zwei Theater-Geburtstage: Das ist in der Kulturwoche in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in der kommenden Woche empfehlen wir besonders:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Volbeat in der Arena

Wochentipp: Die dänischen Rock'n'Roll-Rebellen von Volbeat sind auf Welttournee – am Mittwoch gastieren sie in Leipzig. Fans können sich auf eine Mischung aus Klassikern, weniger bekannten Stücken und Fan-Favoriten aus der 21-jährigen Bandgeschichte freuen. Natürlich werden ebenso Songs aus dem aktuellen Erfolgsalbum "Servant Of The Mind" nicht fehlen. Volbeat kann inzwischen auf eine zwei Jahrzehnte lange Karriere zurückblicken, in der die Band mit Genre-Legenden wie Black Sabbath, Metallica, Motörhead, Slipknot, Megadeth, Anthrax und vielen anderen gemeinsam auf einer Bühne stand. Seit der Gründung im Jahr 2001 sind sie von den Clubs in Kopenhagen zu internationalen Headlinern aufgestiegen. Unter anderem traten sie im berühmten Telia Parken Stadion in Dänemark mit 50.000 Plätzen auf – als einziger einheimischer Act, der es geschafft hat, das Stadion auszuverkaufen. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es ab 81,40 Euro in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1), www.ticketgalerie.de oder unter 0800 2181 050.

Bright Festival Connect im Kunstkraftwerk

Sonntag: Zum dritten Mal hat das Kunstkraftwerk das Bright Festival Connect ausgerufen. Die Ausstellung, die noch bis Sonntag geöffnet ist, konzentriert sich auf immersive, digitale Kunst, bei der allem voran mit Licht gearbeitet wird. Eine der großen Neuerungen in diesem Jahr: die Crypto Gallery mit zehn NFT-Kunstwerken internationaler Ateliers. Schlusspunkt ist ein interaktives Klavierkonzert am Sonntag um 20 Uhr. Geöffnet ist das Kunstkraftwerk ab 10 Uhr, Karten gibt es für 13 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kunstkraftwerk läuft noch bis Sonntag das „Bright Festival Connect“. © Quelle: André Kempner

„Fallen Angels“ in der Kinobar Prager Frühling

Montag: In "Fallen Angels" von 1995 erzählt der Hongkonger Regisseur Wong Kar Wai von fünf jungen Menschen, die im Großstadtdschungel nach Sinn und Freude suchen. Im Mittelpunkt steht ein Auftragskiller, der von seinem Beruf gelangweilt ist und den erst die Begegnung mit einer Prostituierten aus seiner Lethargie reißt. Der Film läuft am Montag um 18 Uhr im O-Ton mit deutschen Untertiteln in der Kinobar Prager Frühling, Karten für 8 Euro unter www.kinobar-leipzig.de.

Der Hongkong-Klassiker „Fallen Angels“ läuft am Montag in der Kinobar Prager Frühling. © Quelle: Arthaus

Benefizkonzert im Geyserhaus

Dienstag: Der Internationale Bund und der Geyserhaus e.V. präsentieren das ukrainische Vokalensemble "Spivanochka": Mit ukrainischen Volksliedern in modernen Arrangements, Liedern zeitgenössischer ukrainischer Komponisten und den neuesten Kinder- und Popliedern sammelt das Vokalensemble aus Kiew Spendengelder zum Wiederaufbau von Schulen und Kitas in seiner Heimat. Los geht es am Dienstag um 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tournee des Ukrainischen Vokalensembles „Spivanochka“ macht für ein Benefizkonzert Halt in Leipzig. © Quelle: privat

Jazznachwuchspreis im UT Connewitz

Mittwoch: Vor sechs Jahren gründete Carl Christian Wittig das Aurora Oktett – nun werden sie mit dem Jazznachwuchspreis der Stadt Leipzig ausgezeichnet. Musikalisch folgen sie der Stilistik eines klavierlosen Jazz-Quartetts mit Bandleadern wie Gerry Mulligan oder Ornette Coleman, auch Klassik-Element fließen in die Musik ein. Am Mittwoch spielt die Gruppe anlässlich der Auszeichnung im UT Connewitz. Beginn um 19.30 Uhr, Karten für 14 Euro unter www.utconnewitz.de.

Er erhält am 26. Oktober den Jazznachwuchspreis 2022 der Stadt Leipzig: Carl Christian Wittig. © Quelle: Lukas Diller

„Rise up!“ mit Regisseur in den Passage Kinos

Donnerstag: Der Dokumentarfilm "Rise up!" sucht gemeinsam mit fünf außergewöhnlichen Menschen Antworten auf die verheerenden ökologischen, wirtschaftlichen und autoritären Entwicklungen unserer Zeit – ob feministischer Kampf in Südamerika, der Kampf um Gerechtigkeit in der Bundesrepublik oder die ökonomische Emanzipation der afroamerikanischen US-Bürger. Am Donnerstag um 20 Uhr feiert der Filme seine Premiere in den Passage Kinos, der Regisseur Marco Heinig ist ebenfalls zu Gast.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Dokumentarfilm „Rise up!“ feiert am Donnerstag Premiere in den Passage Kinos. © Quelle: Neue Visionen Filmverleih

Ralph Ruthe im Haus Leipzig

Freitag: Bekannt ist Ralph Ruthe vor allem als Cartoonist – nun wechselt er auf die Bühne. In seiner Show "Ruthe Live – Shit Happens!" verbindet er Cartoons, Animationsfilme, Lesung und Musik zu etwas völlig Neuem: einer Live-Comic-Comedy-Show. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr im Haus Leipzig, Karten gibt es ab 25,35 Euro in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1), www.ticketgalerie.de oder unter 0800 2181 050.

Der Cartoonist Ralph Ruthe wagt sich am Freitag auf die Bühne des Haus Leipzig. © Quelle: Björn Gaus

20 Jahre Theaterturbine in der Moritzbastei

Samstag: Die Theaterturbine feiert ihren 20. Geburtstag, und das gebührend mit einer großen Gala. Die Theatergruppe improvisiert, was das Zeug hält, schaut in die Vergangenheit und macht auch einen kleinen Abstecher in die Zukunft. Versprochen wird ein Sprung durch sämtliche Genres und emotionalen Feuerreifen, wobei sich auch das Publikum beteiligen darf. Beginn ist um 20 Uhr in der Veranstaltungstonne der Moritzbastei. Karten gibt es für 14 Euro an der Abendkasse und unter www.moritzbastei.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Theaterturbine feiert am Samstag ihr 20-Jähriges. © Quelle: André Kempner

Cammer Spiele Revue

Sonntag: Und noch ein 20-jähriger Geburtstag wird gefeiert: der der Cammerspiele auf dem Gelände des Werk 2. Bei der "Cammer Spiele Revue" ist am Sonntag eine Menge Musik zu hören – und zwar zahlreiche Hits, die in den vergangenen 20 Jahren bei Inszenierungen der Theatergruppe zu hören waren, inklusive einiger weiterer Überraschungen. Los geht es 20 Uhr, der Eintritt ist frei.