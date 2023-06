﻿Von Glück reden: Leipzig verliert im Städtevergleich und gewinnt in Wirklichkeit

Leipzig. Wer in Leipzig das Glück sucht, findet es auf der Galopprennbahn Scheibenholz. Oder im Schillerhaus. Oder beim Bachfest auf dem Thomaskirchhof – glaubt man Sebastian Ringel, der in seinem Buch „Glücksorte in Leipzig“ alles in allem 80 „Wohlfühloasen“ vorstellt. Der Reiseführer ist Teil einer Reihe des Droste Verlags, die auch in Oberschwaben „Glücksorte“ findet. Und sogar in Magdeburg. Leipzig-Entdecker Ringel beschreibt klassische Touristenziele und Geheimtipps, Kulturorte sind dabei reichlich vertreten. Doch die Leipzigerinnen und Leipziger gelten seit ein paar Tagen als vom Glück verlassen. Wie kann das sein?

In ihrem „Großstädte-Ranking“, das die Süddeutsche Klassenlotterie (SKL) Anfang Juni veröffentlicht hat, landet Leipzig auf dem zwölften Platz, es ist der letzte. Direkt hinter Dresden. Bei 6,44 Punkten auf einer Skala von null bis zehn ist das Glas immerhin etwas mehr als halb voll. Ganz oben thront Hamburg, dazwischen glänzen mehr oder weniger Image-Klassiker wie München und Berlin, aber auch Hannover und Düsseldorf.

„Zonen-Gaby“ im Unglück

Der „SKL Glücksatlas“, vor 2022 von der Deutschen Post erstellt, ist eine Studie zur Lebenszufriedenheit. Sie wird gemessen am Wirtschaftsstandort, Zusammengehörigkeitsgefühl, an persönlicher Gesundheit, öffentlicher Verwaltung, Naherholungsmöglichkeiten, kurz: den Umständen. Da existieren Ost und West weiter in den Grenzen von 1989. Zu Ursachen und Auswirkungen fragen Sie Dirk Oschmann oder ihren Bundestagsabgeordneten. „Titanic“-Covergirl „Zonen-Gaby“ wähnte sich im November ’89 mit ihrer bananenhaft geschälten Salatgurke „im Glück“. Heute kostet das Gemüse so viel in Euro wie zur Währungsunion eine Handvoll Bananen in D-Mark.

Geld spielt eine Rolle im einstigen „Hypezig“, der „heimlichen Hauptstadt“, wo Reisende vor dem Bahnhof mal mit dem Transparent „Schwaben zurück nach Berlin!“ begrüßt wurden. Beim Ermitteln der Lebenszufriedenheit kommt es darauf an, wer fragt – und vor allem: wonach. Zudem bekommt in Leipzig ja schon fünf verschiedene Antworten, wer sich nur nach dem Weg erkundigt. Zu überlegen ist außerdem, ob ein Sachse (w/m/d) generell glücklich werden kann. Weil nämlich dieser Menschenschlag zu selbstkritischer Aufrichtigkeit neigt. Nie trifft man ihn so pumperlbeseelt an wie die Brüder und Schwestern in Bayern, wo das Glück in Litern fließt und sich im Jodeln Bahn bricht. Wie es die Berliner auf Platz vier schaffen konnten, bleibt ihr Geheimnis, denn Freudentaumel ist dort auszuschließen. Vermutlich wurden für die aktuelle Studie nur zugezogene Schwaben befragt (weshalb die verbliebenen Stuttgarter nur Platz neun belegen).

Leipzig ist eine der höflichsten Städte

Zufriedenheit ist eine Vorstufe zum Glück und gleichermaßen dessen Ergebnis. Sie steht für eine Art, sich zu Hause zu fühlen in einem Zustand, den man erhofft hat. Wird er erreicht, ist man dennoch überrascht. Und ist die Überraschung verflogen, entwickelt sich eine neue Hoffnung. Bertolt Brecht hat diesen Kreislauf im „Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens“ zum Hamsterrad gereimt: „Ja, renn’ nur nach dem Glück/ Doch renne nicht zu sehr/ Denn alle rennen nach dem Glück/ Das Glück rennt hinterher ...“

Es gibt jedoch nicht nur die SKL-Studie, es gibt auch die britische Marktforschungsberatung Censuswide. Sie hat ermittelt, dass die Leipziger unter den zehn höflichsten deutschen Städten auf Platz sieben landen. Außerdem wird hier weniger geflucht also anderswo. Und im „SolarCheck“ des Energieversorgers LichtBlick reichte es 2020 sogar für Bronze, was die Nutzung von Neubaudächern für Solaranlagen betrifft. Im gleichen Jahr hatte RB Leipzig auf dem „Footballindex“ des Meinungsforschungsinstituts YouGov die drittgrößte Fan-Gemeinschaft. Also bitte: Umgangsformen, Ökobewusstsein, Fußball – auch solche Dinge können durchaus glücklich machen.

Beim Bachfest liegt Leipzigs Glück im Zufall

Soll die SKL doch finden, dass die Leipziger besonders unzufrieden sind mit ihrer Wohnsituation und ihrem Einkommen. Soll das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf doch bei 38.000 Euro liegen statt bei 64.000 Euro wie in Hamburg. Tränen gehören zum Weinen wie zum Lachen. Und mit dem Lachen verhält es sich wie mit dem Glück. Das verstellte führt zu nichts Gutem, das echte befreit, und sei es nur für kurze Zeit.

Auch mit der Liebe korrespondiert das Glück. Erich Fromm nannte in seinem Buch „Die Kunst des Liebens“ die Zutaten Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem Anderen und Erkenntnis. All das trifft auf die Leipzigerinnen und Leipziger zu, wenn 51 Prozent einem Bekannten empfehlen würden, nach Leipzig zu ziehen. In den anderen „Glücksatlas“-Städten sind es im Schnitt nur 48 Prozent.

Und sicher hängt damit zusammen, dass die Menschen hier das kulturelle Angebot ihrer Stadt als überdurchschnittlich gut bewerten. Man kann, schreibt Sebastian Ringel über den „Glücksort“ Thomaskirchhof, „mit etwas Glück von einem der Caféfreisitze aus den Klängen eines Cellos oder einer Violine lauschen“.

Als dort vor einer Woche am Bachfest-Samstag vor dem Bach-Museum eine Straßenkapelle „Summertime“ schrammfiedelte, stimmten spontan zwei Dutzend Chordamen ein, die sich für ein Erinnerungsfoto am Bachdenkmal versammelt hatten. Die Besucher der angrenzenden Cafés applaudierten, und ja, alle schienen für einen sonnigen Nachmittagsmoment glücklich. Jeder auf seine Weise – und doch zusammen.

Gewiss, mit höherem Einkommen könnten noch mehr Leipziger ihre Kultur noch öfter genießen. Das wäre ihr Sechser im Lotto. Reine Glückssache.

