﻿Leipziger Ausstellung zum Ukraine-Krieg: Ein Tarnnetz und viele Fotos

Jana Schneider (links) und Lisa Roggenkamp, beide Mitarbeiterinnen des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig in der Grimmaischen Straße 6, in der Ausstellung „Unabhängigkeit! Fotografien aus der Ukraine 1991–2022“. Zu ihr gehören neben vielen Bildern auch ein Tarnnetz (linker Bildrand).

Leipzig. Das Tarnnetz, das jetzt im Zeitgeschichtlichen Forum hängt, hat eine weite Reise hinter sich. Geknüpft haben es Frauen aus dem Süden Kiews – kurze Zeit, nachdem Russland die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen hatte. Auch Alina Artamina war an der Entstehung beteiligt, sie organsierte die benötigten Materialien auf einem Schwarzmarkt, der nach Kriegsausbruch in einem Keller entstanden war. So erzählt es Artamina, die eigentlich in Leipzig lebt, am Donnerstag bei der Vorstellung der Ausstellung „Unabhängigkeit! Fotografien aus der Ukraine 1991–2022“.

Die Schau im dritten Stock des Zeitgeschichtlichen Forums in der Grimmaischen Straße zeigt aber nicht nur Bilder, sondern eben auch Objekte wie das Tarnnetz. Sie alle verfolgen einen Zweck: „Es gibt in großen Teilen der Bevölkerung noch Wissenslücken in Bezug auf die Ukraine. Wir wollen zeigen, dass der Krieg eigentlich schon viel früher begann, und damit ein Verständnis schaffen, wie es zu der Eskalation kam“, erläutert Kornelia Lobmeier, die Kuratorin der Schau.

45 Fotografien zur Staatswerdung der Ukraine

Insgesamt 45 Fotografien zeigen die ukrainische Staatswerdung in vier Kapiteln: die Staatsgründung, den Kampf um die Demokratie bei der Orangen Revolution und beim Euromaidan, den Kampf um Unabhängigkeit auf der Krim und im Donbass seit 2014 und schließlich das Land im Krieg. Lobmeier erzählt, sie habe mit ihrem Team die Bilder einerseits nach fotografischer Qualität ausgewählt, andererseits aber auch darauf geachtet, der Ausstellung einen dokumentarischen Charakter zu geben. Die Fotografien und Objekte schließlich zusammenzutragen, sei gar nicht so einfach gewesen, berichtet sie: „Die Fotografen in der Ukraine waren durch den Krieg nur schwer erreichbar.“

Kornelia Lobmeier, die Kuratorin der Schau im Zeitgeschichtlichen Forum, spricht mit Zeitzeugin Alina Artamina über die ausgestellten Werke. © Quelle: Wolfgang Sens

Genauso schwer war es für Artamina, das 4 mal 6 Meter große Tarnnetz nach Deutschland zu bringen. Schließlich handelte sie einen Deal mit einem deutschen Kamerateam aus, das das Netz zunächst nach Köln schaffte. Dass die gebürtige Ukrainerin so sehr an dem Gegenstand hängt, erklärt sich durch seine Vorgeschichte. Artamina reiste im Januar 2021 von Leipzig zu ihrer kranken Mutter in die Ukraine. Weil es der Frau Mama aber immer schlechter ging, blieb sie länger als die geplanten zwei Wochen im Land und erlebte schließlich den Kriegsausbruch mit. „Wir wussten, dass russische Truppen an der Grenze stehen. Aber wir hatten gehofft, dass noch ein Wunder geschieht“, erzählt Artamina, „aber es ist kein Wunder passiert.“ Weil sie schon seit Wochen nachts ihre Mutter betreuen musste, verschlief sie den Kriegsausbruch. „Nachdem ich aufgewacht war, habe ich noch einem Freund geschrieben und ihm einen wunderschönen Morgen gewünscht. Erst als er antwortete, dass gar nichts schön sei, wurde mir klar, dass es jetzt passiert ist.“

„Frauen, so stark wie ein Nato-Bataillon“

Mit ihrer Maty wurde Artamina dann sofort aus dem Militärkrankenhaus entlassen, in dem sie die vorherigen Wochen verbracht hatten. Das Krankenhaus wurde nun für den Krieg gerüstet, die Patienten wurden ohne Medikamente entlassen. Schnell bildeten sich in dem umkämpften Kiew freiwillige Zivilverteidigungsgruppen – und diese benötigten auch Tarnnetze. Artamina nutze ihre Kontakte und besorgte Fußball-, Handball- oder Volleyballnetze, die sie an Frauen lieferte. „Die ukrainischen Frauen im Krieg sind so stark wie ein Nato-Bataillon“, beschreibt Artamina ihre Landsleute.

Das Netz für die Ausstellung herzugeben, fiel Artamina gar nicht so leicht. Sie bereue es sogar ein bisschen, gesteht sie. Warum sie das Erinnerungsstück trotzdem dem Zeitgeschichtlichen Forum überlassen hat, begründet sie so: „Ich muss das machen, denn die Menschen in Deutschland dürfen diesen Krieg nicht vergessen. Die Besucher dieser Ausstellung sollen wissen, dass die Ukrainer bereit sind, alles zu geben für Freiheit und Demokratie.“

Guides erzählen ihre Ukraine-Geschichten

Wenn Artamina sich die Fotos der Schau anschaut, bekomme sie Gänsehaut, sagt sie. Da ist zum Beispiel ein Bild, das flüchtende Kinder in einem Zug nach Westen zeigt. Oder ein Bild der zerstörten Stadt Mariupol, in der eine ehemalige Kommilitonin von Artamina wohnte. „Ich habe nach Kriegsausbruch den Kontakt zu ihr verloren, ich wusste nicht, wo sie ist und ob sie noch lebt. Ich habe sie dann wiedergefunden, sie war verletzt. Nach dem ersten Gespräch mit ihr, in dem sie aus Mariupol berichtete, brauchte ich erst mal eine Stunde Ruhe und habe eine große Box voll Schokolade leergegessen.“

Künftig werden ukrainische Guides auch in deutscher Sprache durch die Ausstellung führen. © Quelle: Wolfgang Sens

Solche „Geschichten, die unter die Haut gehen“, wie Artamina sagt, bringt das Zeitgeschichtliche Forum nicht nur durch Fotos, sondern auch durch ukrainische Guides den Besucherinnen und Besuchern nahe. Die Ausstellung kann ab Freitag, 24. Februar, besucht werden. Ab dem 4. März beantworten die Guides dann an jedem Samstag zwischen 14 und 16 Uhr Fragen und sprechen über die Ukraine. Außerdem sind zwei Erzählcafés geplant. Dort wird auch Alina Artamina wieder von der Reise des Tarnnetzes erzählen.