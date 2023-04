﻿Leipziger Autorin sagt Lesung auf Buchmesse ab: „Man kann nicht von Luft, Liebe leben“

Leipzig. Eine Lesung auf der Leipziger Buchmesse ist für viele Autorinnen und Autoren die Erfüllung eines Traums. Für die Leipziger Autorin Koschka Linkerhand ist es beinahe schon Alltag: Am Donnerstag, dem ersten Messetag, hätte sie zum dritten Mal in Folge in den Ausstellungshallen im Leipziger Norden lesen sollen. Von 14.30 bis 15.30 Uhr am Stand der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). Doch diesmal stellte sie die eine Frage: Warum gibt es dafür kein Geld?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Messe muss man als Plattform sehen“

„Mir ist wieder einmal aufgefallen, dass es mich sehr ärgert, dass ich dort umsonst lese“, sagt Koschka Linkerhand. Nach zwei Jahren Gratis-Lesungen zog sie dieses Jahr Konsequenzen: Sie sagte ihre Lesung ab. „Man könnte sagen, dieses Jahr war ich auf Krawall gebürstet“, sagt die Autorin. Koschka Linkerhand machte ihre Absage im Internet öffentlich – und erhielt viel Zuspruch. Etwa von der Leipziger Schriftstellerin Bettina Wilpert.

Aber warum lesen Autoren im Rahmen des Lesefestivals „Leipzig liest“ überhaupt gratis? Anruf bei Messesprecherin Julia Lücke. „Wir laden die Autorinnen und Autoren nicht ein, das machen die Verlage selbst“, sagt Julia Lücke. „Die Messe muss man vielmehr als Plattform sehen.“ In der Ankündigung von „Leipzig liest“ heißt es: „Mit mehr als 3000 Veranstaltungen und rund 3200 Mitwirkenden bietet Leipzig liest eine große Bühne für Verlage und Autorinnen und Autoren.“ Unmöglich, sagt Sprecherin Julia Lücke, allen ein Honorar zu zahlen. Die Erlöse aus Eintritt und Messeständen seien für Aufbau, Werbung und Strom nötig. Aber darum gehe es auch gar nicht. Die Messe, sagt Sprecherin Julia Lücke, sei für die Verlage eher eine Möglichkeit, ihre Schützlinge zu präsentieren. Und für Autorinnen und Autoren eine Chance, auf ihr Buch aufmerksam zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Verwundert, dass sie abgesagt hat“

So sieht das auch Jim Baker vom Berliner Querverlag, der Koschka Linkerhands Bücher herausgibt. Der Verlagschef ist verstimmt. „Ich bin verwundert, dass sie abgesagt hat“, sagt er.

Die Anfrage für eine Lesung, erzählt Baker, habe er von der Leipziger HTWK erhalten. Studierende betreuen auf der Buchmesse einen Stand, planen dort ein Programm. Allerdings ohne Budget. „Dort wird für gewöhnlich kein Geld gezahlt“, sagt Baker. Er habe Koschka Linkerhand vorgeschlagen, weil sie als Leipzigerin kein Kosten für Anfahrt und Übernachtung hätte. „Ich dachte, da hätte sie auch Interesse“, sagt er. „Da lag ich wohl falsch.“

Grundsätzlich finde Baker eine Debatte über Honorierung zwar wichtig. „Natürlich sollen Kulturschaffende immer Geld für ihre Arbeit bekommen“, betont er. In diesem Fall frage er sich aber: Von wem? Für einen Stand auf der Buchmesse zahle man einen vierstelligen Betrag. Weder er noch die HTWK hätten dann noch Geld für Lesungen übrig.

Und sei die Messe nicht eher ein Ort, um Buchverkäufe anzukurbeln? Um für sich Werbung zu machen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für Kino oder Konzert geben wir Geld aus“

Ähnlich zwiegespalten blickt Schriftstellerin Bettina Wilpert auf den Fall. „Ich finde es eine wichtige Debatte, aber es kommt wirklich sehr auf die Umstände an“, sagt die Leipzigerin. Wenn ihr Verlag einen Messestand bezahle und dort ihr Buch bewerbe, so Bettina Wilpert, dann sei sie auch bereit, dort 20 Minuten kostenlos zu lesen. „Auf dem Blauen Sofa des ZDF, wo auch eine Moderation bezahlt wird, würde ich aber Honorar verlangen.“

Das Problem liegt in Bettina Wilperts Augen in der Kostenlos-Kultur, die sich im Literaturbetrieb breitgemacht habe. Wer in diesen Tagen in ganz Leipzig auf Lesungen gehen will, muss dafür in den allermeisten Fällen keinen Eintritt zahlen. Auch, weil Autorinnen und Autoren umsonst lesen. Für Bettina Wilpert ist das nicht hinnehmbar. „Für Kino oder Konzert geben wir selbstverständlich Geld aus“, sagt sie. „Aber Lesungen sollen kostenlos sein? Da sollte es ein Umdenken geben.“

Lesen Sie auch

„Nicht von Luft, Liebe und Applaus leben“

Koschka Linkerhand hat Verständnis dafür, dass ihr Verlag oder auch die Studierenden der HTWK neben den Messestandgebühren kein Honorar zahlen können. Sie hat eine andere Idee: Die Stadt Leipzig könnte ein Budget für alle Lesungen bereitstellen. „Man wirbt hier ganz selbstverständlich damit, dass Leipzig während der Buchmesse bunt, vielfältig und gemütlich ist“, betont sie. „Das könnte die Stadt sich etwas kosten lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schließlich, sagt Koschka Linkerhand, müsse man auch ihre Lebensrealität beachten: Sie verdiene ihr Geld als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an der Volkshochschule. Mit ihren drei Büchern beim Querverlag verdiene sie praktisch kein Geld. „Ich komme damit auf einige Hundert Euro im Jahr“, schildfert sie. Es seien daher die Lesungen, die honoriert werden müssten. „Man kann nicht von Luft, Liebe und Applaus leben“, sagt sie.