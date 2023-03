Keiner möchte Täter sein: #MeToo-Drama von Leipziger Autorin kommt ins Fernsehen

Es beginnt als Sommerflirt und endet mit Vergewaltigungsvorwürfen: Mit der Literaturverfilmung nach einem Roman der Leipzigerin Bettina Wilpert wagt sich der WDR an ein schwieriges Thema. Emma Drogunova glänzt in der Rolle einer jungen Frau, die kein Opfer sein will.