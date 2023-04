Leipziger Buchmesse 2023 feierlich eröffnet – OBM Jung schlägt Bogen zum Krieg gegen die Ukraine

Leipzig. Mit einem Festakt im Gewandhaus ist am Mittwochabend die Leipziger Buchmesse 2023 feierlich eröffnet worden. Nach drei Jahren Unterbrechung in der Corona-Pandemie können ab Donnerstag auch wieder Besucherinnen und Besucher auf die Neue Messe strömen, um selbst an der großen Literaturschau teilzunehmen.

Bis zum Sonntag werden sich 2082 Ausstellerinnen und Aussteller aus 40 Ländern auf dem Messegelände mit ihren neuen Werken präsentieren. Als Gastland ist dieses Mal Österreich mit rund 200 Autorinnen und Autoren in der Messestadt. Parallel zur Messe findet überall in Leipzigs auch erneut das Lesefest „Leipzig liest“ statt.

Familientreffen in Kriegszeiten – Buchmessen in der Demokratie

„Herzlich Willkommen zum Familientreffen“, freute sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei seiner Eröffnungsrede und schob erleichtert hinterher: „Endlich!“.

Nach der Auszeit durch Corona finde die diesjährige Buchmesse allerdings auch unter besonderen Umständen statt: „Damit Sie auch wissen, in welcher Wirklichkeit wir diese Buchmesse eröffnen: Leipzig hat 12.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, über 10.000 sind geblieben und viele Tausend Geflüchtete aus andern Ländern“, so das Stadtoberhaupt. Nicht nur er frage sich: „Was macht der Krieg mit uns?“. Die aktuelle Situation verändere vielleicht auch das Lesen, so Jung weiter.

Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, hob die Bedeutung der Literatur auch für die Demokratie hervor: „Unter anderem Buchmessen trugen und tragen dazu bei, die Menschen aufzuklären, sich zu bilden und debattenfähig zu werden“, so Schmidt-Friderichs. Demokratie sei anstrengend, kompliziert, kein Garant für individuelles Glück, „aber die einzige Staatsform, in der die Macht vom Volk ausgehet. Die Staatsform, in der Kunst und Kultur frei gedeien. Wir sollten alles tun, die Demokratie zu stabilisieren“, hieß es weiter.

Verleihung des Buchpreises für Europäische Verständigung

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung wird am Abend im Gewandhaus auch der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung vergeben. Am Donnerstag folgt dann die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse. Dieser wird in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben und ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.

In der Belletristik-Sparte können sich Clemens J. Setz („Monde vor der Landung“), Joshua Groß („Prana Extrem“), Ulrike Draesner („Die Verwandelten“), Dinçer Güçyeter („Unser Deutschlandmärchen“) und Angela Steidele („Aufklärung. Ein Roman“) Hoffnung auf die renommierte Auszeichnung machen.