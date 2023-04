LVZ auf der Leipziger Buchmesse: Influencerin @laleliest übernimmt Instagram-Kanal

Auktion

Fahrräder, Hochdruckreiniger, Tisch-Säge und Co.: Dinge aus dem Delitzscher Fundbüro werden am 5. Mai versteigert. Allerdings nicht wie gewohnt auf dem Gelände der Feuerwehr in Delitzsch. Was dieses Jahr neu ist und wie die Auktion abläuft, erfahren Sie hier.