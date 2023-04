Großer Andrang zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse auf der Neuen Messe

Leipzig. Die Buchmesse in Leipzig feiert nach drei Jahren Corona-Pause ihr Comeback – und erfreut sich schon zum Auftakt am Donnerstag großem Interesse. In den Straßenbahnen zur Neuen Messe drängten sich am Morgen Besucherinnen und Besucher, vor der Eröffnung der Hallen bildeten sich lange Schlangen. Als es dann um 10 Uhr hinein ging, war große Erleichterung bei Publikum und Ausstellenden zu spüren: Die Leipziger Buchmesse ist wieder da.

„Schön dass wir uns jetzt mal in echt kennenlernen“, sagte Ute Koenig, die schon kurz vor 9 Uhr mit ihrer Kollegin Laura Scherler in der Straßenbahnlinie 16 Richtung Messegeländer einen Sitzplatz ergattert hat. Beide arbeiten bei Ullstein, eine im Vertrieb, die andere beim Marketing. Während der Pandemie gab es die Kommunikation nur digital. “Es muss beides geben“, sagt Koenig, aber die Buchmesse ist eine Begegnungsmesse. In der Linie 16 begrüßen Stimmen aus Österreich die Fahrgäste, sind aber nicht zu verstehen, weil die Sehens- oder Wiedersehensfreude auch bei anderen so groß ist.

Cosplayer treffen auf DDR-Literatur

Schon eine Stunde vor Einlass standen auch die ersten farbenfrohen Cosplayer am Eingang: „Wir wollten früh da sein, um dem großen Ansturm zu entgehen“, sagt Than Nh Van Do (26). Sie war schon früher auf der Messe – will auch dieses Jahr wieder beim Cosplay-Wettbewerb mitmachen – „und gewinnen“, sagt sie begeistert. An den Ständen bilden sich schon kurz nach der Eröffnung Besuchertrauben. „Die Messe wird super und wir erwarten auch mehr Andrang als in den Jahren zuvor“, sagt Katharina Oppitz am Stand des Buchvertriebs MVB.

Wer früh da ist, sitzt zuerst. Kurz nach zehn sind am Stand von DLF, DLF Kultur und DLF Nova in der Glashalle bereits Clemens Meyer, Barbara Vinken und Bast Kast zu Gast in der Sendung „Lesart“ live von der Messe. Vor allem, sich mit Autoren der DDR-Literatur zu befassen, die er sehr mag, habe ihm Freude bereitet, sagte Clemens Meyer. Er spricht mit Moderator Joachim Scholl über sein Buch „Clemens Meyer über Christa Wolf“, schätze Wolfs Art zu denken.

Bester Espresso in Halle 5 und ein erstes Fazit: „Endlich!“

Die Tradition des besten Espresso auf dem Messe-Gelände hat das ehemalige „Berliner Zimmer“ zu DDR-Zeiten inzwischen dem Forum „Die Unanhängigen“ in Halle 5 vererbt. Ausgeschenkt wird hier von Verlegerinnen und Verlegern, zum Auftakt von Josefine Rosalski, Gründerin der Edition Karo. Die Bohnen kommen übrigens aus der Leipziger Kaffeerösterei Elstermühle.

Buchmessedirektor Oliver Zille eröffnete dann um 11 Uhr auch das Café Europa in Halle 4 mit dem Wort des Tages: „Endlich!“. Er selbst sei nicht überrascht vom großen Andrang: „Nehmen Sie sich einen Packen Bücher mit von der Messe“, sagt er in die Menge: “damit Sie hinterher noch gut zu tun haben.“ Danach begann die erste Veranstaltung auf der Bühne des Lesecafés: mit Maria Stepanova, die am Mittwochabend im Gewandhaus den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhalten hat.

Weitere Informationen zum Start in Kürze ...