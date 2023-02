Leipzig. Roland Kaiser kommt in die LVZ-Kuppel. Der Sänger ist einer der prominenten Gäste der Leipziger Buchmesse, die im Rahmen des Festivals „Leipzig liest“ ihre Neuerscheinungen persönlich vorstellen und für das Publikum hautnah zu erleben sind. Auch die LVZ ist mit zahlreichen Veranstaltungen vertreten.

In der Kuppelhalle des Verlagsgebäudes im Peterssteinweg werden vom 27. bis 29. April mehrere Gäste erwartet. Der Schauspieler Christian Redl kommt mit seinem Buch „Das Leben hat kein Geländer“ (27.4., 20 Uhr). Roland Kaiser stellt „Live – Das Roadbook“ vor – eine Art Livekonzert in Buchform mit Fotografien und Erinnerungen an Glücksmomente, das Musikmachen und das Leben unterwegs (28.4., 20 Uhr). Wolfgang Lippert ist mit „Das große Ein Kessel Buntes Buch“ (29.4., 17 Uhr) zu Gast und Frank Schöbel mit „Danke, liebe Freunde“ (29.4., 20 Uhr). Der Journalist Imre Grimm unterhält erneut mit seinem Kolumnen-Band „Über Leben in Deutschland“ (27.4., 17 Uhr).

Karten für 10/12 Euro (Abonnenten) und 14/16 Euro gibt es ab 10. März (für Roland Kaiser ab 20. März) auf www.ticketgalerie.de. Dort sind dann auch Infos zu den Vorverkaufsstellen zu finden.

Die LVZ ist auf dem Messegelände in Halle 3 zu finden: an einem gemeinsamen Stand (B201/C200) mit dem Madsack Medien Campus und der Jugendredaktion MADS. An allen vier Messetagen erfahren Besucherinnen und Besucher dort mehr über den Weg einer Nachricht von der ersten Information bis hin zum fertigen Artikel, Video oder zur Podcast-Folge. Außerdem können sie sich über die Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Medienhaus informieren und selbst als rasende Reporterinnen und Reporter versuchen. Geplant sind zudem Workshops zu Themen wie Fake News erkennen, Entwicklungen im Journalismus und Karrierestart in den Medien. Eine LVZ-Autorenarena auf dem Messegelände wird es nicht geben.

Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. April statt, alle Informationen zum Programm gibt es auf leipziger-buchmesse.de