﻿Die Leipziger Buchmesse steht vor der Tür! Das ist 2023 neu

Schlüsselübergabe

Endlich ist es so weit: Mit dem Ende der Sanierungsarbeiten am und im Geburtshaus von Joachim Ringelnatz findet am 21. April die Schlüsselübergabe an den künftigen Betreiber statt. Und der Ringelnatzverein Wurzen hat nach dem offiziellen Start bereits viele Überraschungen geplant.