﻿Leipziger Buchmesse sucht Streit und präsentiert neue Formate

Leipzig. Die Leipziger Buchmesse geht an die Luft: „buchmesse ON AIR“ bringt Live-Übertragungen auf den Marktplatz und ins Internet. Dort sind die Eröffnung im Gewandhaus, die Verleihung der Preise der Leipziger Buchmesse und Höhepunkte des Festivals „Leipzig liest“ zu sehen. Am Donnerstag hat Buchmessedirektor Oliver Zille in einer Pressekonferenz die wichtigsten Neuerungen vorgestellt – gemeinsam mit Katja Gasser, künstlerische Leiterin des Gastlandauftritts Österreichs, und der Autorin Seyda Kurt.

Neu ist auch die „#buchbar“, ein Ort für Begegnungen von Autorinnen und Autoren mit dem Publikum, wobei nicht einzelne Bücher im Vordergrund stehen, sondern ein Thema, das sich als roter Gesprächsfaden durch die zweistündigen Sessions zieht. Ein „Trau-dich!-Format“ nennt es Oliver Zille und sagt: „Wir sind keine Konsum-Messe.“

Neues Buchmesse-Format „JugendCampus UVERSE“

Von Moderatorin Katrin Schumacher nach dem „Trauma“ der drei Mal abgesagten Buchmesse gefragt, will Zille ausschließlich nach vorn schauen. Dort gibt den ebenfalls neuen „JugendCampus UVERSE“ zu sehen mit einem Programm rund um Bücher, Podcasts, Comics und Musik, mit interaktiven Spielangeboten und einer Workshop-Sphäre.

„Sanfte Neuerung“ nennt es Zille, möglich auch Dank finanzieller Hilfe vom Bund. Die Rolle der Leipziger Buchmesse als Vermittlerin zwischen Verlagen und Publikum wird noch verstärkt mit dem „Forum Offene Gesellschaft“ in Halle 4, das seinen Auftrag im Namen trägt. Angesichts der Verwerfungen im demokratischen Zusammenleben sind hier Statements gegen Hass, Rassismus und Ausgrenzung ebenso selbstverständlich, wie gemeinsames freies Denken möglich sein soll. „Wir suchen Streit – im positiven Sinn“, sagt Zille.

Angela Merkel kommt zur Buchmesse

„In vier Tagen retten wir nicht die Welt“, weiß der Buchmessedirektor, „aber wir inspirieren Leute, weiterzudenken.“ In Diskussionsrunden eben, zu denen neben Kulturstaatsministerin Claudia Roth Patrick Bahners gehört, Zoë Beck, Kateryna Mishchenko, Ilija Trojanow, Harald Welzer und die Journalistin und Autorin Seyda Kurt. Sie stellt im „Forum Offene Gesellschaft“ ihr neues Buch „Hass – Von der Macht eines widerständigen Gefühls“ vor, das im März erscheint. Während der Pandemie habe das Denken in Binaritäten, begleitet von einer Kriegsrhetorik, einiges in der Debattenkultur zerstört, sagt sie auf der Pressekonferenz. Auch DOK Leipzig ist im neuen Diskussionsformat vertreten: mit vier ehemaligen Festivalfilmen.

Beste Tradition hat das Forum „Die Unabhängigen“ in Halle 5. Rund 75 bis 80 Prozent der auf der Leipziger Buchmesse vertretenen Verlage seien klein und unabhängig, sagt Zille. Sie leisten „die Bergwerksarbeit der Buchbranche“, indem sie Autorinnen und Autoren entdecken, in die Öffentlichkeit bringen, sichtbar machen. Auf 49 Veranstaltungen nehmen über 100 Autoren, Herausgeber, Übersetzer und Verleger teil.

Mit insgesamt 2500 Mitwirkenden an 2400 Veranstaltungen an 300 Orten bleibt „Leipzig liest“ Europas größtes Lesefest. Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch wird da sein, Mircea Cartarescu, Max Czollek, Christoph Hein, Judith Hermann und Altbundeskanzlerin Angela Merkel, die im Schauspiel Leipzig mit Giovanni di Lorenzo spricht. Die Ukraine bekommt ebenso Aufmerksamkeit wie natürlich das Gastland Österreich. Details werden am 2. März bekanntgegeben, schon jetzt betont Kuratorin Katja Gasser das Demokratiestärkende und Friedenstiftende des Gastlandprogramms mit 110 Veranstaltungen.

Info: Leipziger Buchmesse: 27. bis 30. April. Das gesamte Programm steht auf leipziger-buchmesse.de