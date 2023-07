﻿Die Funzel zeigt im Zoo das Beste aus 15 Jahren Sommerkabarett

Leipzig. Ohne Willi geht es nicht. Der Klomann ist eine der Konstanten in den Programmen des Kabarett-Theaters Leipziger Funzel. Ein alter Bekannter, der jedes Jahr aufs Neue die Weltlage zusammenfasst in einer Mischung aus Lebensweisheit und enttäuschtem Menschenverstand. Er rückt gerade, was schiefhängt – zum Beispiel im Hause Lauterbach.

So war das im vergangenen Jahr beim Sommerkabarett der Funzel im Zoo, und der Gesundheitsminister hat nicht nachgelassen, Vorlagen für eine satirische Umsetzung zu liefern. Am Mittwoch ziehen Wolf, Katherina Brey, Sabine Kühne-Londa, Bernd Herold und, als musikalischer Leiter am Piano, Helge Nitzschke wieder ins Gondwanaland.

Gender, Bildung, Energie zwischen Wahn und Realität

Nach „Auf die Schenkel, fertig, los!“ und „Augen auf und durch...gelacht!“ heißt es diesmal „Best of – Ein Lacher kommt selten allein“. Wolf verspricht „das Beste aus 15 Jahren Sommerkabarett“, ein Wiedersehen „mit bekannten Figuren, die die Zuschauer sich gewünscht haben“. Um „Genderwahn und Energie-Themen“ soll es gehen und um Bildungsrealität unter den erschwerenden Bedingungen des Lehrermangels und der Bildungspolitik. Die Texte stammen von einem Autorenkollektiv, unter anderem von Lothar Bölck, Peter Tepper, dem Duo Schwarze Grütze und dem Funzel-Ensemble selbst.

Gespielt wird im klimatisierten Saal „Mekong“, zum Abend gehört ein Besuch im Gondwanaland, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer von 19 bis 20.15 Uhr auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen können – mit Bootsfahrt auf dem Urwaldfluss. Und auch das haben die vergangenen Jahre gezeigt: Die Tropenwelt mit ihren 21 Grad Celsius kann erfrischend kühl wirken im Vergleich zu den Temperaturen vor der Tür.

Info: „Best of – Ein Lacher kommt selten allein“: 12. Juli bis 6. August, jeweils Mittwoch bis Sonntag, Beginn 20.30 Uhr, Karten unter Tel. 0341 9603232 und auf www.leipziger-funzel.de

