﻿Leipziger Gymnasium spielt „Räuberkomplex“, Peter Schneider unterstützt

Ein Lehrer schreibt ein Stück. Schüler opfern für die Proben ihre Ferien. Der Leipziger Schauspieler Peter Schneider hilft mit. Was derzeit am Schiller-Gymnasium entsteht, ist mehr als nur Schultheater.

Leipzig. Es sind Osterferien. In der Aula des Leipziger Schiller-Gymnasiums herrscht dennoch Betrieb. Schüler reihen Stühle aneinander, auf der Bühne wird geschraubt, die Schulrektorin spricht. Wobei, die Rektorin ist das gar nicht, es handelt sich um eine Abiturientin in der Rolle einer Rektorin. Geprobt wird „Der Räuberkomplex“. Ein Stück, geschrieben von Lehrer Jens-Uwe Jopp, angelehnt an Schillers „Räuber“, gespielt von Schülern der Oberstufe. Am Montag ist Premiere in der Aula. In den kommenden Wochen werden sie ihre Inszenierung noch im Schillerhaus in Gohlis und an der Partnerschule in Frankfurt am Main zeigen.

Wenn Jens-Uwe Jopp über Friedrich Schiller redet, sollte man sich für die nächste Zeit nichts vornehmen. Der Deutsch- und Geschichtslehrer hat den Dichter verinnerlicht, er erklärt, zitiert, verortet ihn in dessen zeitlichem Kontext und zieht die großen Linien zur Gegenwart. Im Klassiker offenbart sich der moderne Denker. Mit einem Schiller-Solo hat Jopp die zeitlose Gültigkeit des Denkers einst schon erfolgreich auf Kabarett-Bühnen ausgebreitet. Schiller, das ist für ihn ein „ein philosophisches Genie der Aufklärung“.

Schüler des Leipziger Schillergymnasiums proben den „Räuberkomplex“. © Quelle: André Kempner

Wer Jopp reden hört, kann sich gut vorstellen, dass er seine Schüler mitreißt. Warum sie mitmachen, in den Ferien proben und dazu noch so kurz vor dem Abitur? „Weil es mega Spaß macht“, ist zu hören. Weil Theaterspielen die Gedanken frei mache, sagt Abiturientin Luna Mergel. „Man kommt raus aus der Alltags-Situation.“ Einer sagt auch: Wegen des Lehrers.

Und Schiller selbst, ist er Motivation? Der Dichter, so klingt das zunächst, sei ihnen gar nicht so nahe gekommen. Das Stück stehe im Vordergrund. Aber je länger die kleine Schülergruppe diskutiert, desto mehr fällt ihr auf, was sie mitgenommen hat. „Viele Zitate sind in unseren Wortschatz übergegangen, wenn wir miteinander reden“, stellt Lea Lindner fest. Und: „Ich bin überrascht, dass wir immer noch die gleichen Konflikte austragen, wie sie Schiller beschreibt.“ Konstantin Rauner erinnert er sich, wie er in einer Klausur mit Schiller argumentieren konnte. „Es war ein modernes Thema, aber ich konnte die Zitate einbauen, weil es total auf die Moderne passt.“

Wie radikal darf man sein, um seine Ideale zu erreichen?

„Der Räuberkomplex“ dreht sich um heutige Schüler, die die Aufgabe bekommen, „Die Räuber“ zu inszenieren. „Das machen sie auch“, sagt Jopp. „Aber eben als selbstständig denkende Menschen.“ Menschen, die sich mit der Grundidee des Dramas identifizieren und es auf ihren Frust auf ein starres Schulsystem anwenden, das an ihren Bedürfnissen vorbei immer noch auf Drill, Paukerei und Normierung setzt. Ohne zu viel zu verraten: Auf der Bühne eskaliert die Situation. Womit das Stück an die Konflikte einer polarisierten Gesellschaft andockt, an moralische Fragen der Zeit. Wie radikal darf man sein, um seine Ideale zu erreichen? Die Aktionen von Klima-Aktivisten stehen gerade im Zentrum der Debatten. Aber auch im Bildungssystem rumort es gewaltig.

Studien sagen, jeder zweite Schüler leide unter Schulstress. Burnout nimmt zu. Wer mit den Schülern redet, hört viel Frust. Ernst genommen mit ihren eigenen Interessen, Stärken, oder in Phasen persönlicher Probleme fühlen sie sich kaum, eher verschlungen von der Bildungsmaschine Schule, die ihren Alltag diktiert mit einer Stofffülle, die, vorsichtig gesagt, nicht immer als sinnvoll empfunden wird.

Wie stellt man die Fragen aus Schillers „Räuber“ ins Heute? Lehrer Jens-Uwe Jopp probt mit Schülern den „Räuberkomplex“ im Schillergymnasium. © Quelle: André Kempner

An dieser Lebensrealität versucht das Stück anzusetzen und trifft offenbar einen Nerv. Zugleich scheint die Theaterarbeit selbst einen Ausweg anzudeuten. „Das ist ein Ventil, hier bekommt die emotionale Seite Raum“, sagt Lea. „Man traut sich auf einmal viel mehr“, sagt Luna. Konstantin hat das Licht verkabelt und staunt: „Ich wusste gar nicht, dass ich das kann.“ Offenkundig tanken einige Schülerinnen und Schüler Selbstvertrauen, entdecken neue Seiten und verhandeln nebenbei moralische Fragen der Gegenwart.

Warum sich Peter Schneider engagiert

Genau deshalb engagiert sich Peter Schneider. Der Leipziger Schauspieler, in Filmen wie „Nackt unter Wölfen“ oder aktuell als Ermittler Michael Lehmann im Hallenser „Polizeiruf 110“ zu sehen, begleitet einige Proben. „Ich möchte den Schülern etwas mitgeben, was sie gelebt und nicht auswendig gelernt haben“, sagt Schneider, der selbst einmal Lehrer werden wollte. Aber: „Ich habe gemerkt, dass ich nicht die Kraft habe, gegen den Berg anzukämpfen.“ Jopp wiederum hat als Lehrer Bühnenerfahrung gesammelt und schreibt Stücke. Schneider: „Schule lebt von solch engagierten Lehr-Personen, die mehr mitgeben, als herkömmlichen Unterricht.“

Nicht nur Schneider engagiert sich, auch ein paar Schüler-Eltern und Bekannte von Jopp unterstützen, jemand hat professionelle Beleuchtung in die Aula gestellt, ein anderer Plakate gedruckt. „Die helfen einfach, die bekommen nichts dafür“, sagt Jopp, wischt sich den Schweiß von der Stirn und klingt auf einmal viel leiser als sonst. „Ich weiß nicht, ob ich schon mal etwas Sinnvolleres gemacht habe.“

Info: Der Räuberkomplex im Friedrich-Schiller-Gymnasium, Elsbethstr. 2-4; www.fschillerg.de. Die Premiere am Montag 18 Uhr, ist ausverkauft; weitere Termine: 23.5., 8.6.; Karten (kostenlos) in der Schulbibliothek (9–15 Uhr) und an der Abendkasse, um Spenden wird gebeten. Am 10.6. im Schillerhaus.