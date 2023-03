﻿Leipziger Opernball gibt Motto für 2023 bekannt: „Hallo Schweden, willkommen“

Der Leipziger Opernball 2023 dreht sich um das Partnerland Schweden. Wegen Bauarbeiten in der Oper wird diesmal an einem ungewöhnlichen Termin gefeiert – einem Montag. Der Ticketverkauf ist angelaufen.

Leipzig. Die Organisatoren des Leipziger Opernballs geben das Ballmotto für 2023 bekannt: „Hej Sverige, välkommen!“ Damit ist klar: Schweden steht im Mittelpunkt der Ballnacht. Im Festsaal und auf sechs weiteren Bühnen sollen die Saal- und Flaniergäste schwedische Kunst, Kultur und Kulinarik erleben. Die Vorbereitungen laufen in Zusammenarbeit mit der schwedischen Botschaft in Berlin und dem schwedischen Honorarkonsulat in Leipzig. Praktischerweise ist Vivian Honert-Boddin, Geschäftsführerin der Leipziger Opernball Production GmbH, zugleich Honorarkonsulin Schwedens für Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Vivian Honert-Boddin (links) und Maxi Fenger, die Gastgeberinnen des Leipziger Opernballs, holen diesmal das Partnerland Schweden nach Leipzig. © Quelle: Kempner

Ungewöhnlicher Termin – Opernball steigt an einem Montag

Zudem findet der 28. Leipziger Opernball an einem sehr ungewöhnlichen Termin statt – am Montag, dem 2. Oktober. Grund dafür sind Bauarbeiten in der Oper. In den Sommerferien wird die komplette Obermaschinerie ausgetauscht, erstmals seit dem Bau des Opernhauses vor mehr als 60 Jahren. An der Obermaschinerie hängt alles, was sich über der Spielfläche befindet: die Scheinwerfer, die Zugvorrichtungen für Bühnenbild und Bühnenvorhang, der begehbare Schnürboden. Durch die Bauarbeiten wird die Bühne für zwölf Wochen blockiert, damit verschiebt sich auch der Start in die neue Spielzeit. Als möglicher Termin für den Opernball 2023 war der 3. Oktober im Gespräch, doch die Organisatorinnen entschieden sich für den Vorabend des Feiertages zur deutschen Einheit. „Wir glauben an unser wunderbares Ballpublikum, dass es dieses Wagnis mitträgt“, so Geschäftsführerin Vivian Honert-Boddin. Zumal am 2. Oktober auch die Herbstferien beginnen und die Gäste rechtzeitig den Brückentag für sich einplanen können.

Vorverkauf läuft – Flanierkarten kosten 245 Euro

Seit 2008 steht beim Leipziger Opernball jedes Jahr ein wechselndes Partnerland im Mittelpunkt. Schweden war noch nie an der Reihe. Durch die Kooperation mit schwedischen Institutionen und Persönlichkeiten im Vorfeld, durch gute Gespräche im Ballsaal und fröhliches Miteinander auf dem Tanzparkett sollen Brücken gebaut und das gegenseitige Verständnis gefördert werden. Porsche ist zum zehnten Mal Präsentator des wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisses der Stadt. Mit der Tombola zugunsten der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ werden soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region unterstützt.

Die Opernball-Tickets kosten 245 Euro (Flanierkarten) und ab 675 Euro (Tischkarten), der Vorverkauf läuft, Reservierung über die Webseite www.leipziger-opernball.com/karten.