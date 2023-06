﻿Wonne und Farbpracht: der Leipziger Synagogalchor in der Thomaskirche

Leipzig. Der Segen spricht zu allen: „Er lasse sein Antlitz dir leuchten und sei dir gnädig“, strömt es im Perlmuttglanz von der Westempore der Thomaskirche. Samuel Lampel hat den berühmten Segensspruch aus dem 4. Buch Mose in Musik gesetzt, der Leipziger Synagogalchor schließt damit sein „Abendgebet für Schabbat“ und trägt zugleich das Erbe des Komponisten weiter in unsere Gegenwart: Denn Samuel Lampel, von 1914 bis 1938 Kantor an der Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße, dachte über Konfessionsgrenzen hinweg. Als liberal gesinnter Geist öffnete er seine Wirkungsstätte auch für Nicht-Juden, indem er Führungen, Konzerte, ja sogar Rundfunksendungen veranstaltete.

Der Leipziger Synagogalchor, letztes Jahr feierte er im Gewandhaus seinen 60. Geburtstag, stellt Lampels Musik in diesem CD-Release-Konzert vor. Es sind Synagogengesänge für Kantor und gemischten Chor mit und ohne Begleitung der Orgel aus der 1928 veröffentlichten Sammlung „Kol Sch’muel“ („Die Stimme Samuels“), nachzuhören auf einer beim Label Rondeau erschienenen Einspielung, der ersten überhaupt mit Kompositionen Lampels, aufgenommen zusammen mit Kantor Assaf Levitin und Organist Ivo Mrvelj, die auch an diesem Mittwochabend in der Thomaskirche zu erleben sind.

Philipp Goldmann leitet den Synagogalchor mit energischer Genauigkeit

Der Leipziger Synagogalchor am Mittwoch in der Thomaskirche. © Quelle: André Kempner

Lampel wollte es nicht bei rein liturgischer Gebrauchsmusik belassen. Die 19 Gesänge, viele davon Psalmvertonungen, folgen als Kabbalat Schabbat (Empfang des Schabbat) zwar Vorgaben der westeuropäischen, askanischen Tradition, was Melodieführung oder den Einsatz von Wechselgesang betrifft. Trotzdem ist der hohe künstlerische Anspruch aus jedem Takt herauszuhören. Einmal, weil vieles für Sopran unangenehm hoch gesetzt ist. Zum anderen, weil Lampel seine Gesänge mit spätromantischer Harmonik würzte und mit vertrackter Chromatik spickte, dass es eine wahre Wonne ist, dieser schillernden Farbpracht, gemischt aus rund 40 Damen- und Herrenstimmen, eine Stunde lang zu lauschen.

Bemerkenswert homogen und satt tönt dieser Chor ambitionierter Laien. Philipp Goldmann leitet ihn, mit ausladender, energischer Genauigkeit, Bassbariton Assaf Levitin singt den Part des Chasans, des Vorbeters, als stolzen Verkündiger im hebräischen Original, wortgezeugt, nicht übertheatralisch. Ivo Mrvelj, Assistenzorganist an der Leipziger Thomaskirche, versieht seinen Dienst mit angenehmer Zurückhaltung.

Als Veranstaltung der Jüdischen Woche ist dieses Konzert eingebettet ins Begleitprogramm der noch bis Ende August laufenden Ausstellung „Hakenkreuz und Notenschlüssel“ im Stadtgeschichtlichen Museum. Denn Samuel Lampels Biographie, die zunächst recht abenteuerlich als Berliner Findelkind und Lehrer an einer jüdischen Gartenbauschule begann, endete tragisch: 1942 wurden seine Frau und er „Richtung Osten“ deportiert. Seinem Sohn gelang die Flucht nach London, Enkelsohn Roger ist beim Konzert und der Gedenktafel-Einweihung anwesend. Und die Musik Lampels, sie lebt dank des Leipziger Synagogalchors weiter.

