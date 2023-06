﻿Mut und Musik: Das Leipziger TDJW lässt in Grünau die Ritter rappen

Leipzig. „Ich habe auch kein’ Bock auf die Sozialstunden-Scheiße“, sagt Lucy. Aber sonst wird ja alles nur noch schlimmer, am Ende droht vielleicht Knast. Also nimmt sie ihre Aufgabe ernst und rafft Leergut zusammen. Wogegen Sigi protestiert, der Ritter der verlorenen Flaschen. Das Stück hat kaum begonnen, schon wird der erste handfeste Konflikt ausgefochten. Typisch. Oder nicht?

Am Freitagabend war Premiere für „Die letzten Ritter von Grünau“ vor der Kulisse der alten Villa im Robert-Koch-Park. Inzwischen die fast schon etablierte Sommerbühne des TDJW, das dort im vergangenen Jahr „Ronja Räubertochter“ zeigte. Und jetzt analog zum Ritterthema selbst Mut beweist, da es keinen Selbstläufer, keinen bekannten Stoff, keinen Familienklassiker gesetzt hat, sondern eine Stückentwicklung. Noch dazu eine über den mit so vielen Klischees belegten Stadtteil. Wer interessiert sich dafür von außerhalb? Anders gesagt: Es sind noch Plätze frei zur Premiere.

Vielleicht ändert sich das mit kommenden Vorstellungen. Zwar basiert die Produktion tatsächlich auf Recherchen im Stadtteil von Regisseur Georg Genoux. Das Grünauer Komm-Haus hat als Kooperationspartner viele Kontakte hergestellt. Aber im Ergebnis trifft das Publikum nicht auf lokales Doku-Theater mit Betroffenheits-Ornamentik, sondern auf eine mit Musik und Witz frisch umgesetzte Story mit Botschaft, die am Kern gegenwärtiger Gesellschaftsanalysen ansetzt. Oder wo mangelt es nicht an nachbarschaftlichem Engagement und Solidarität?

Flaschensammeln in Leipzig-Grünau

Millie Vikanis als Lucy und Benjamin Vinnen als Sigi in „Die letzten Ritter von Grünau“. © Quelle: Ida Zenna

Sigi macht Musik und lebt vom Flaschensammeln. Mit dem Leergut identifiziert er sich metaphorisch und rappt Songzeilen wie: „Wir sind Pfandflaschen, leer und verbraucht.“ Lucy und Tim kommen mit Straßenreiniger-Zangen. Konflikt ist programmiert. Ein Dreieck aus eigenwilligen Charakteren ist damit gesetzt. So entsteht unterhaltsam Reibung. Drei geschundenen Seelen, mit Traumata beladen, die sie unterschiedlich verarbeiten.

Da ist Sigi, von Benjamin Vinnen als Träumer gespielt. Traurigkeit und Enttäuschungen dringen subtil an die optimistische Oberfläche. Er zehrt noch von den Rittergeschichten voller Mut und Ehre, die ihm sein Vater in der Kindheit erzählte. Bis der vor 25 Jahren verschwand, die Wende machte es möglich. Millie Vikanis spielt die dreifache Mutter und Kickboxerin Lucy latent aggressiv. Verpfuschte Kindheit, jetzt steht viel auf dem Spiel. Eine wie sie lässt sich nicht von einem Flaschensammler bremsen. Lösungsansatz: Gewalt. Und dazwischen bewegt sich Tim als Ruhepol mit gutem Herz. Martin Klemm findet das richtige Maß an Komik für diesen Kerl, langsam im Kopf, aber stets mit großer Geste bemüht um Souveränität und Ordnung. Seine Position sucht er, indem er anderen Namen gibt: „Das wird groß, Brausebär.“

DJ Yuriy Gurzhy verwandelt Geschichten in Songs

In einer Nebenrolle: DJ Yuriy Gurzhy als DJ Kosmos. © Quelle: Ida Zenna

Das Grundmotiv, das dem Abend die Spannung verleiht, findet man vom Alten Testament bis Friedrich Dürrenmatt. Sigis Vater meldet sich nach 25 Jahren. Er behauptet, in Grünau gebe es keinen Menschen mit Lebensmut. Sein Wetteinsatz ist hoch. Sigi will das Gegenteil beweisen und plant eine Art Ritter-Turnier mit Menschen, die tatsächlich Mut zeigen. Lucy und Tim lassen sich begeistern.

Gemeint sind keine Superheldentaten, sondern schlicht Lebensmut statt Depression, Gemeinschaft statt Einsamkeit. Das reicht von der 70-jährigen Frau, die sich aus der Einsamkeit befreit hat und selbst zur treibenden Kraft in sozialen Gefügen wird, bis zum 17-jährigen Flüchtling aus der Ukraine, der den Vater im Krieg verlor. Wahre Geschichten, in der Recherche-Phase gesammelt und vom Ensemble mit DJ Yuriy Gurzhy, als DJ Kosmos in einer Nebenrolle, in Songs verwandelt mit Rechner, Sampler, Gitarre, Effektgerät. Das macht musikalisch Spaß. Und viele reale Geschichten fügen sich elegant in den Fluss der Story. Am Ende singt achtköpfig der Chor „Wegelins“ des Komm-Hauses. Gelungen ist warmes, sehr optimistisches Happy-End-Theater. Gewachsen in Grünau, aber als kleine Anleitung in Sachen Selbstermächtigung grenzenlos übertragbar.

Info: „Die letzten Ritter von Grünau“, Robert-Koch-Park, weitere Vorstellungen am 17. und 18. Juni sowie ab 23. Juni, 18 Uhr; ab 10 Jahren; www.tdjw.de. Kartentel. 0341 4866016

