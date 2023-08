Geyserhaus bilanziert Schaden nach Blitzeinschlag – und bittet um Spenden

Leipzig. Tocotronic ist am Samstag aufgetreten, und auch Felix Meyer am Vorabend konnte nach dem Wolkenbruch spielen – wenngleich anders als geplant. Dennoch hat der Blitzeinschlag vom 17. August auf dem Gelände der Parkbühne Geyserhaus Folgen. Eine Überspannung hatte Computer, die Telefonanlage und Lampen lahmgelegt, Kriechströme zerstörten die Sicherungen und Platinen von drei Verstärkern.

Inzwischen habe das soziokulturelle Zentrum die Schadenssumme ermittelt, heißt es in einer Mitteilung: „Um die zerstörte Ton- und IT-Technik zu ersetzen, muss der GeyserHaus e.V. einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich aufbringen. Leider wird die Versicherung davon nur einen Teil übernehmen.“ Deshalb bitte der Verein weiterhin um Spenden.

Felix Meyer spielte nur Akustikset auf der Parkbühne Geyserhaus

„Die Kultur wird nicht darunter leiden, dass ein Blitz eingeschlagen ist“, hatte Thomas Farken, Geschäftsführer des Geyserhauses, mit Blick auf die Konzerte von Felix Meyer und Tocotronic versprochen. Doch dann zog am 25. August erneut ein Unwetter über Leipzig – genau, als Meyer und seine Band project île zusammen mit dem Mondëna Quartet die Bühne betreten wollten.

Ein normales Konzert sei aufgrund einiger nasser Teile der Musikanlage nicht mehr möglich gewesen, heißt es aus dem Geyserhaus, „aber Felix Meyer, der seine musikalische Karriere als Straßenmusiker begann, rettete den Abend mit einem improvisierten Akustikset“. Das Konzert soll nachgeholt werden, Eintrittskarten bleiben gültig. Sobald ein Termin für das Ersatzkonzert gefunden ist, wird er auf www.geyserhaus.de veröffentlicht. Dort ist auch der Spendenaufruf zu finden.

Info: Am Freitag spielen Erlend Øye & La Comitiva auf der Parkbühne Geyserhaus, am Samstag ist Gregor Meyle zu Gast, am 8. September Wenzel & Band, Kleiststraße 52; die Uhrzeiten und weiteren Termine sowie Karten gibt es auf geyserhaus.de

