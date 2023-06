Sächsische Autoren können Leipzigs Partnerstadt kennenlernen

Leipzig. Die Partnerstädte Leipzig und Brünn (Tschechien) bieten auch in diesem Jahr das sogenannte Literatur-Residenzprogramm an. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, können sich interessierte Kulturschaffende mit Wohnsitz in Sachsen ab sofort für die nächste Residenz in Brünn vom 2. bis 31. Oktober bewerben.

Während eines einmonatigen Aufenthalts in Brünn können sächsische Autorinnen und Autoren die Kulturszene der Partnerstadt näher kennenlernen und sich mit tschechischen Kolleginnen und Kollegen austauschen.

Die Bewerbungsfrist endet am 2. Juli. Das deutsch-tschechische Programm wurde 2018 ins Leben gerufen.

