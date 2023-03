LVB-Streik verlängert – Was das für die Besucher des Roland-Kaiser-Konzerts bedeutet

Roland Kaiser tritt am Freitag in der Arena auf – die Anreise dürfte aufgrund des LVB-Streiks für viele schwierig werden.

Leipzig. Die Verlängerung des Streiks der Beschäftigten bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) hat auch Folgen für die Besucher des Konzerts von Roland Kaiser. Der Schlagersänger gastiert am Freitag um 20 Uhr in der Arena Leipzig, und die Veranstaltung ist ausverkauft. Mehrere tausend Menschen werden am Freitag also anreisen, müssen aber auf Bus und Bahn verzichten.

Wenn doch mit Auto, dann frühzeitig anreisen

Wer nicht auf Fahrrad oder Ähnliches umsteigen kann und stattdessen das Auto wählt, sollte sich deshalb auf lange Wartezeiten im Stau einstellen. Diese dürften in der Jahnallee aufgrund der Baustelle am Waldplatz nochmals länger ausfallen. Hinzu kommt: Die Parkplätze direkt an der Arena haben nur begrenzte Kapazitäten. Es gilt deshalb: Wenn mit dem Auto, dann besser zu früh als später anreisen. Die Türen zur Arena öffnen sich bereits um 18 Uhr. Auch empfiehlt der Veranstalter, wenn möglich Fahrgemeinschaften zu bilden.

Autofahrer sollten zudem die Webseite der Arena sowie die Social-Media-Kanäle des Veranstalters Semmel Concerts – insbesondere Facebook – für mögliche weitere Informationen im Auge behalten.