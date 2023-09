Mandoki Soulmates, Helge Schneider, Silly: 9 Tipps für die Woche in Leipzig

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 3. bis 10. September 2023:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mandoki Soulmates im Gewandhaus

Wochentipp: Die Mandoki Soulmates, die All-Star-Group rund um den Produzenten und Schlagzeuger Leslie Mandoki, feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer neuen Tour. Beim Auftritt im Gewandhaus sind neben Mandoki auch Nick van Eede, Toney Carey, Till Brönner, Randy Brecker, Mike Stern, Bill Evans, John Helliwell und Jesse Siebenberg dabei, um alte und neue Songs zu präsentieren.

Das Konzert findet am Dienstag im Gewandhaus statt, Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es ab 51 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Materia“ im Lofft

Sonntag: Am letzten Tag des Theaterfestivals „Anthropo.10“ im Leipziger Lofft gibt es nochmal zwei neue Programmpunkte: Um 13.30, 14.15 und 15 Uhr findet der Theaterspaziergang „Auf den Spuren einer Laus“ auf dem Lofft-Vorplatz statt (Eintritt frei). Um 16 Uhr und 20 Uhr folgt die Performance „Materia“, die die Möglichkeiten des Materials Polystyrol erforscht. Karten für 12,38 Euro unter www.lofft.de.

"Materia" von Andrea Salustri wird am Sonntag im Lofft aufgeführt. © Quelle: Milan Szypura

„Passages“ im Kino

Montag: Der US-amerikanische Regisseur Ira Sachs („Frankie“) erzählt in seinem neuen Film „Passages“ von einer Dreiecksbeziehung zwischen Martin (Ben Whishaw), Agathe (Adèle Exarchopoulos) und Tomas (Franz Rogowski), die keinem der Beteiligten guttut. Ein Film über Fehler im Zusammenleben und deren schwerwiegende Folgen, mit schauspielerischen Höchstleistungen. Läuft täglich in den Passage Kinos und der Kinobar Prager Frühling.

"Passages" von Ira Sachs läuft im Kino. © Quelle: MUBI/Studiocanal

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sascha Grammel in der Arena

Dienstag: In seinem neuen Programm „Fast fertig!“ verschlägt es die Mannschaft von Puppen-Komiker Sascha Grammel auf eine Trauminsel, die verspricht: So eine Insel wie Grammel Island hat man noch nie auf deutschen Comedy-Bühnen gesehen. Der Spandauer tritt gleich an zwei Tagen in der Leipziger Arena auf: am Dienstag und Mittwoch jeweils um 20 Uhr. Karten ab 41,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder www.ticketgalerie.de.

Sascha Grammel kommt man Dienstag und Mittwoch in die Arena. © Quelle: André Kempner

„Best of Kurzsüchtig“ in der Kinobar Prager Frühling

Mittwoch: Die Mitteldeutschen Kurzfilmnächte zeigen eine Auswahl der besten Kurzfilme aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die in diesem Jahr beim „Kurzsüchtig“-Filmfestival ausgezeichnet wurden. In der Kinobar Prager Frühling laufen am Mittwoch fünf Filme mit einer Gesamtlänge von 70 Minuten, zu Gast sind die Filmemacherinnen Lara Scherpinski und Elena Ernst. Beginn um 19 Uhr.

Der Film "Dieser lange Atem, Beates Laden betreffend" ist Teil des "Kurzsüchtig"-Programms in der Kinobar Prager Frühling. © Quelle: Chemnitzer Filmwerkstadt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gegenkino“-Festival

Donnerstag: Vom 7. bis 17. September findet in Leipzig das neunte „Gegenkino“-Festival statt. An verschiedenen Standorten, darunter das UT Connewitz, der Stadtteilpark Rabet, das Luru Kino und die Schaubühne Lindenfels, werden neue und alte Filme gezeigt, die abseits des Mainstreams laufen. Diesjähriger Schwerpunkt: Tiere. Der Eröffnungsfilm „Omen“ läuft am Donnerstag um 19 Uhr im UT Connewitz. Das komplette Programm gibt es auf www.gegenkino.de.

Der Film "Omen" eröffnet am Donnerstag das "Gegenkino"-Festival im UT Connewitz. © Quelle: Wrong Men

Silly auf der Parkbühne

Freitag: Die 1978 in Ost-Berlin gegründete Band Silly um Ritchie Barton, Uwe Hassbecker und Jäcki Reznicek, Julia Neigel und Toni Krahl ist wieder live zu erleben. Am Freitag tritt die Gruppe, die Hits wie „Bataillon d’amour“, „Alles Rot“ und „Wo bist du“ hervorgebracht hat, auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park auf. Beginn um 20 Uhr, Karten für 52 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder www.ticketgalerie.de.

Silly tritt am Freitag auf der Parkbühne auf. © Quelle: Mawi/Promo

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Samstag: Der LeipJAZZig e.V. präsentiert am Samstag im Theaterhaus Schille das „Jazz-Blinddate“: Jeweils zwei Musiker/Musikerinnen, die bisher noch nie zusammen gespielt haben, treten ohne vorherige Proben und Absprachen zusammen auf. Diesmal dabei: Anne Munka und Elisabeth Coudoux sowie Christopher Kunz und Elisabeth Harnik. Beginn 20 Uhr, Karten für 16,50 Euro unter www.leipzjazzig.de.

Anne Munka ist eine der Künstlerinnen, die am Samstag beim Jazz-Blinddate auftreten. © Quelle: Katja Sieber

Nikan im Täubchenthal

Sonntag: Der Düsseldorfer Rapper Nikan fällt aus der Festival-Saison direkt in die nächste Live-Tour. Die führt ihn am Sonntag ins Täubchenthal, wo er gemeinsam mit Ian und Anthony Wills auftreten wird. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es für 30 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder www.ticketgalerie.de.

Rapper Nikan tritt im Sonntag im Täubchenthal auf. © Quelle: Boldt Berlin/Four Music

LVZ