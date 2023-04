﻿Markenkern Härte – So war das Impericon Festival in Leipzig

Düster und (Death-)Metal-lastig: Fit For An Autopsy

Leipzig. Den Eindruck, dass Rock tot wäre, hat man am Samstagabend zunächst nicht. Tausende überwiegend junge Menschen bevölkern das Messegelände und geben sich ausgelassen ihrer harten Herzensmusik hin. Zum zehnjährigen Jubiläum des Impericon Festivals wechseln sich in Halle 1 auf zwei riesigen, nebeneinander stehenden Bühnen von zehn Uhr morgens bis Mitternacht insgesamt 19 Bands im Akkord ab, hauptsächlich das Who Is Who des Metalcore.

Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass hier die musikalische Härte auch als sehr effektives Trademark unter die Leute gebracht wird. Festival-Namensgeber und Leipziger Merchandise-Riese Impericon hat nicht nur die internationalen Superstars der Szene unter Kooperations-Vertrag (unter anderem Heaven Shall Burn, die als Besucher durch den VIP-Bereich wandeln) und schickt zahlreiche weitere in Festival- und Tourformaten durch Europa, er sorgt auch stilbildend für den richtigen Look.

Jugend und harte Musik als vermarktbarer Lifestyle

Was in den USA ab Mitte der 90er für den Punk und Hardcore der Skateboardschuh-Hersteller Vans mit seiner Warped Tour war, sind in Europa für den Metalcore die Impericon Festivals: Jugend und harte Musik als vermarktbarer Lifestyle. Metalcore hat als immer noch junges Genre und extremerer Nu Metal Nachfolger anhaltend Konjunktur und ist dabei kein aus dem Untergrund entstandenes Phänomen.

Am Lineup des Festivals gut abzulesen, ist Metalcore vor allem männlich, weiß und US-amerikanisch geprägt, mit der Sängerin von As Everything Unfolds steht am Mittag genau eine Frau auf der Bühne. Von den Bühnen-Ansagen und Gesten bis in die aerobicartigen Beatdown-Pogo Bewegungen im Publikum wirkt viel sehr erprobt bis standardisiert. Natürlich ruft jede Band mal Wall Of Death, mal Circle Pit und gern auch „den krassesten Abriss“ aus, mit fortschreitender Tageszeit und Bekanntheitsgrad steigt auch das Arbeitspensum der Security im Bühnengraben, die fleißig Crowdsurfer auffangen muss.

Auch im Publikum bewegend: das Impericon Festival in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Musikalisch sind die meisten Bands des Abends dicht beieinander, mit charakterlichen Eigenheiten. Mal kommen die Breakdown-affinen harten Riffs, der mal melodiöse, mal gutturale Schreigesang auf dreschendem Beat deutlich düsterer und (Death-)Metal-lastiger aus den Boxen, etwa bei Fit For An Autopsy oder Thy Art Is Murder. Dann wieder überwiegen Hardcore und Beatdown-Elemente mit Rap-Zutaten; zu späterer Stunde kochen mit dieser Mischung etwa Landmvrks aus Frankreich und Stick To Your Guns aus Kalifornien die Halle ordentlich auf.

Umjubelte Headliner des Abends: The Ghost Inside

Mit prototypischem Metalcore erfreut Any Given Day aus Gelsenkirchen und der umjubelte Headliner des Abends, The Ghost Inside aus Los Angeles. Letztere legen, exklusiv am Samstag angekündigt und verkauft, am Ostersonntag eine Club Show im Conne Island nach. Auch die wenigen Bands, die das Metalcore-Korsett verlassen, strecken sich mit möglichst großer Geste in die weite Halle. Die Rogers erfinden zwar weder Rad noch Iro neu, doch ist ihr eingängiger Gebrauchspunk derzeit recht erfolgreich.

Tanzaktivierend sind im Anschluss auch die Ska-Punks von Sondaschule, die mit ihrem neuen Album endgültig auf Broilers-Stadion-Rock-Pfaden wandeln. Nimmt man sich eine Pause vom dicht getakteten Liveplan, schwankt das Wandeln durch die Halle zwischen überdachtem Großfestival und eben Messe für ein spezielles Thema.

An Impericon-Fotoboxen oder Promoständen des Energydrink-Hauptsponsors kann man, natürlich mit gelabeltem Rahmen, in typischer Rock-oder Festivalpose Erinnerungsbildchen schießen. Oder man bringt Geduld auf und stellt sich zu einer der Autogrammstunden an.

Genormte Abfertigung

Hier schlägt jedoch die genormte Abfertigung zu: Die Bands schauen kaum auf, sondern kritzeln schnell ihr Kürzel auf das, was ihnen gereicht wird, Selfies gibt es nicht und wie in Lenins Mausoleum gilt: Bloß nicht länger als ein paar Sekunden stehen bleiben. Das tut man im Moshpit schließlich auch nicht, wobei nach 14 Stunden schon der ein oder andere sichtlich abgekämpft wirkt.