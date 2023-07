Debatte ums „Mittagsmagazin“ aus Leipzig: Moderatoren müssen keine Ost-Perspektive haben

ARD-Mediathek

Angst und Ohnmacht haben ihre Jugend geprägt. Ihre Kindheit verbrachten sie in Schwerin, in Apolda oder in Großröhrsdorf: Hendrik Bolz, Anna Stiede oder Andy Zirnstein. Die neue MDR-Doku „Generation Crash –Wir Ost-Millennials“ blickt zurück auf eine Zeit aus Chaos und Gewalt, Angst und Anarchie. Ab 4. Juli in der Mediathek.