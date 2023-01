﻿Vortänzer: Omer Meir Wellber dirigiert im Gewandhaus Beethoven, Bernstein, Wagner

Leipzig. Man glaubt ihm, mit dem ersten weit ausholenden Schlag: Omer Meir Wellber, das ist am Pult die pure, die exzentrische Leidenschaft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der 41-jährige Israeli, in dieser Woche dirigiert er die Großen Concerte des Gewandhausorchesters, schlägt hoch oben, weit und groß rechts, schüttelt links den ersten Geigen um Andreas Buschatz im Eifer des Gefechts auch schon mal jedes Tremolo-32tel einzeln vor und brummt dabei mit sehr großer Hingabe, sehr kleiner Intonationstreue sehr laut seine Lieblingsmotive mit.

Exzentrisch: Omer Meier Wellber. © Quelle: Christian Modla

So navigiert er gefährlich eng an der Grenze zur Karikatur entlang. Aber so nah er ihr auf dem Höhepunkt des „Tristan“-Vorspiels in der zweiten Konzerthälfte auch kommen mag – er reißt sie nicht. Und das hat vor allem einen Grund: Omer Meir Wellber ist ein großartiger Musiker. Einer, der genau weiß, was er will, und ebenso genau weiß, was er tun muss, um es zu bekommen. Und weil seine musikalische Gleichung meist aufgeht, sind seine Exaltiertheiten nicht unter „Pose“ zu verbuchen, sondern als aktive Musikvermittlung: Wer ihm selbst von hinten bei der Arbeit zuschaut, braucht keinen Einführungstext, bekommt die Analyse der Musik aus dem vollen Block gemeißelt präsentiert.

Beethovens größerer Rest

Selbst da, wo sie dann doch nicht aufgeht, die Gleichung, wo ein durchaus größerer Rest bleibt: in Beethovens fünftem Klavierkonzert, worin Wellber und das Gewandhausorchester und Piotr Anderszewski am Steinway von entgegengesetzten Polen kommend auf zwar ziemlich interessante Weise zueinanderfinden, aber nicht natürlich.

Die Kraft, die der auf Transparenz und Delikatesse programmierte Anderszewski braucht, um sich gegenüber Wellbers markantem Gewandhausorchester zu behaupten, nimmt seinem Anschlag die Finesse, den Passagen den Fluss, den Phrasen die Spannung, dem Steinway viel Klang. Dem tadellos aufspielenden Gewandhausorchester ergeht es nicht anders bei diesem Werk, dass es 1811 aus der Taufe hob: Wellbers hoch über dem Kopf angezogene Handbremse ist dann doch ein ums andre Mal irritierend. Dieser Beethoven ist im Detail von bisweilen berückender Schönheit. Doch übers Ganze zerfasert er ins Episodische. Was doppelt schade ist angesichts der Klang-Poesie, die Anderszewski in der Zugabe entfaltet: Karol Szymanowskis ätherische Mazurka op. 50/3, eine Meisterminiatur, in die Tasten graviert von einem Anschlagsmagier.

Größtes Glück im Tod

Nach der Pause muss Wellber nicht mehr an einem Solisten Maß nehmen und auch kein klassisches mehr halten: Leonard Bernsteins 1944 erste Sinfonie, „Jeremiah“, eine Erstaufführung fürs Gewandhausorchester, und das Vorspiel nebst Liebestod aus Wagners „Tristan und Isolde“. Eine nicht nur auf den ersten Blick merkwürdige Zusammenstellung ist dies, Bernsteins sinfonischer Klagegesang und Wagners nihilistischer Rausch. Aber Wellber fasst beide unter die Klammer Bernstein – der am Pult tatsächlich in jungen Jahren ein ähnlicher Derwisch war und als Interpret ebenfalls die Extreme bis zum Manierismus auskostete.

Rachel Frenkel singt, Omer Meir Wellber dirigiert Bernstein. © Quelle: Christian Modla

Diese Musizierhaltung führt im Großen Concert vom Donnerstagabend zweimal von der lärmenden Stille in die gewaltigste Ekstase und wieder zurück. Bei Bernsteins Klageliedern von den düsteren Prophezeiungen des Propheten, für die der Komponist die Hörner den Schofar blasen lässt und die charakteristischen Doppelschläge von Wagners Siegfried-Klage zitiert, über die rauschhafte rhythmische Kombinatorik der „Entweihung“ bis zum instrumentalen Nichts, das dem bestürzend intensiv skandierten Lamento der wunderbaren Mezzosopranistin Rachel Frenkel folgt. Bei Wagners Opern-Klammer vom exaltierten Überdruck und seinem von Wellber beinahe fratzenhaft vorgeführten Gipfel bis zum geistesgeschichtlich fragwürdigen, musikalisch indes sich in anbetungswürdiger Schönheit und Reinheit über alle Einwände erhebenden größten Glück im Tod.

Sehr dick aufgetragen

Ja, Wellber trägt das dick auf. Sehr dick. Beides. Aber es tut es offenhörlich nicht um der Selbstdarstellung Willen, sondern im Dienst einer Musik, die in seinen Augen erst in rückhaltloser Selbstentäußerung zu sich findet. Man muss das nicht so sehen, so empfinden, so dirigieren. Aber Wellber kann es – und darum kommt die Botschaft dieses seltsam gebauten Konzerts auch im proppenvollen Gewandhaus an. Der Jubel nach dem Verebben von Isoldes Liebestod ist beinahe ebenso hemmungslos wie die Choreographie des seltsam inspirierenden Vortänzers am Pult.

Im nächsten Großen Concert des Gewandhausorchesters stehen am 16. und 17. Februar Beethovens Violinkonzert und Adams’ „Harmonielehre“ auf dem Programm, Solist ist Christian Tetzlaff, es dirigiert David Robertson und unter Telefon 0341 1270280 oder auf www.gewandhausorchester.de gibt’s noch Karten (6–73 Euro).