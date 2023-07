﻿„Wir werden als Exoten wahrgenommen“: Peter Sommerer über den Opus Klassik für die Sächsische Bläserphilharmonie

Zur Person

Peter Sommerer wurde 1976 im oberösterreichischen Steyr geboren. Er studierte er Violine und Dirigieren. Seit 2021 lebt und arbeitet Sommerer in Leipzig, nachdem er als Chefdirigent und künstlerischer Leiter die Sächsische Bläserphilharmonie übernommen hat. Seit 2022 lehrt er an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.