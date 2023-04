Preis der Leipziger Buchmesse 2023 vergeben – Gewinner zu Tränen gerührt

Auftakt zum Lesefest

Großer Andrang zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse auf der Neuen Messe

Volle Bahnen, Schlangen am Einlass: Die Leipziger Buchmesse ist am Donnerstag unter großem Andrang gestartet. Bei Publikum und Ausstellern war die Vorfreude auf vier Tage Lesefest und Begegnung in der Messestadt zu spüren.