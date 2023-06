﻿Das TDJW-Sommertheater erforscht Rittertum in Grünau

Leipzig. Zwei mal schon hat das Theater der Jungen Welt (TDJW) den Robert-Koch-Park in Grünau mit seinen Sommertheatern bespielt. Im dritten Jahr feiern am 16. Juni „Die letzten Ritter von Grünau“ Premiere. Zum ersten Mal sind rund 30 Grünauer mit ihren Geschichten in die Stück-Entwicklung involviert. „Wir wollten uns noch mehr mit den Menschen vor Ort verbinden und nicht nur für, sondern mit ihnen Theater machen“, sagt Dramaturg Jörn Kalbitz. Dafür hat sich das TDJW den Theatermacher Georg Genoux an Bord geholt.

Genoux, zur Zeit Leiter des Thespis Zentrum in Bautzen, entwickelt seit Jahren erfolgreiche Theaterformate mit Bürgern, lange Zeit auch in Russland und der Ukraine. Bis zum russischen Angriff 2022 hat er im Donbass mit Schülern gearbeitet, sein Film „Mein Mykolaivka“ ist dort entstanden. Für „Vor deinen Augen verbeuge ich mich“ setzte er sich mit dem Görlitzer Ortsteil Hagenwerder auseinander. Die Arbeiten hat er jüngst beim Festival „Off Europa“ gezeigt, und beide zeugen davon, wie er Menschen Raum gibt, sie ernst nimmt und zu entscheidenden Instanzen seiner Stücke oder Filme macht. Für ihn ist Theater ein Weg, um andere Positionen kennenzulernen, einander zu begegnen – „dann verschwinden Vorurteile ganz schnell“, sagt Genoux. Er ist Brückenbauer mit den Mitteln des Theaters. „Mancher entwickelt im Kontakt mit Künstlern neue Lebensideen“, sagt er.

„Sherlock Holmes“ zurück auf der TDJW-Sommerbühne

Für das Sommertheater ist er durch Grünau gestromert, in Geschäfte gegangen, hat sich in Kneipen gesetzt. Authentische Geschichten, Gedanken, Wünsche galt es einzufangen. Entscheidend ist die Kooperation mit dem Komm-Haus, das viele Kontakte mit Grünauern knüpfte. Die stehen zwar nicht auf der Bühne, werden aber Facetten ihrer Geschichten erkennen, gespielt von Benjamin Vinnen, Martin Klemm und Millie Vikanis. Außerdem ist DJ Yuriy Gurzhy dabei, unter anderem durch die Russendiskos mit Wladimir Kaminer bekannt.

„Die Schauspieler haben sich auf fantastische Weise auf etwas Neues eingelassen“, sagt Genoux. Sie haben sich im Arbeitsprozess mit den Menschen vor Ort auseinandergesetzt, die Inszenierung mit ihren Improvisationen vorangetrieben und mit Gurzhy die Songs geschrieben. Der ist mit Rechner, Sampler und Gitarre dabei. „Die Schauspieler singen“, sagt Gurzhy und beschreibt den musikalischen Teil als „Storytelling mit Beat“, inspiriert von Rap-Battles. So werden neben den Hauptfiguren Sigi, Lucy, Tim und DJ Kosmos weitere Handlungsstränge geflochten. Sigi, darum geht es im Kern, glaubt noch an ritterlichen Edelmut – und dass der in Grünau zu finden ist.

Auf die Sommerbühne kehrt ab 28. Juni mit „Sherlock Holmes hört auf“ auch ein Highlight der vergangenen Saison zurück. Benjamin Vinnen jongliert als Regisseur und Teil des fünfköpfigen Schauspieler- und Musiker-Teams aberwitzig mit dem Holmes-Thema, mit viel Musik und ohne Scheu vor furios überdrehtem Humor. „Frederick und Alexander“ für Kinder ab 3 Jahren ist ebenfalls wieder im Park zu sehen. Außerdem gibt es zur TDJW-Youtube-Serie „Hinter Wäldern“ ab 17. Juni weitere Live-Touren nach Zwenkau.

Info: Die letzten Ritter von Grünau, Premiere am 16. Juni, 18 Uhr, im Robert-Koch-Park; mehr auf www.tdjw.de. Kartentelefon: 0341 4866016

