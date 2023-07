﻿„Die stillen Trabanten“: Regiepreis für Leipziger Thomas Stuber

Leipzig. Der Leipziger Regisseur Thomas Stuber erhält den Regiepreis 2023 des Filmfestivals Ludwigshafen für seinen Kinofilm „Die stillen Trabanten“. Der 42-Jährige habe auf die Nachricht „total euphorisch“ reagiert und sein Kommen zur Preisverleihung am 2. September auch schon zugesagt, heißt es. Ob der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer als Buchautor ebenfalls die Einladung annimmt, ist bislang nicht bekannt.

Auf großen Festivals lief der Film zunächst nicht

Dass der Film „Die stillen Trabanten“ nicht für den Deutschen Filmpreis nominiert war und auch nicht auf anderen deutschen Filmfestivals gelaufen ist, sei sehr erstaunlich und eigentlich ein Unding, wird Festival-Intendant Michael Kötz zitiert. Er begründet die Entscheidung so: „Den Regiepreis verleihen wir immer dann, wenn uns eine Regisseurin, ein Regisseur mit dem neuesten Werk in Begeisterung versetzt wegen der Qualität der Regiearbeit. Oft ist es nicht das erste Mal, dass einem die Meisterschaft in der Kunst des Regieführens auffällt. Und im Falle des diesjährigen Preisträgers ganz sicher nicht.“

Die beiden Leipziger Clemens Meyer (links) und Thomas Stuber waren viele Jahre ein erfolgreiches Duo. © Quelle: Guido Schäfer

Dreharbeiten mit Starbesetzung fanden in Leipzig statt

Mit Stars wie Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Charly Hübner und Albrecht Schuch wurde der Film 2021 in Leipzig gedreht – in einer Bar auf dem Leipziger Hauptbahnhof, in einem Imbiss in der Eisenbahnstraße oder im Wintergartenhochhaus. Nach LVZ-Informationen haben sich Drehbuchautor Clemens Meyer und Regisseur Thomas Stuber genau an diesem Film zerstritten. Meyer soll künstlerisch einiges nicht gefallen haben, und er soll unzufrieden damit gewesen sein, dass der Streifen nicht auf Festivals angenommen wurde. Zur Weltpremiere Ende November 2022 in Leipzig erschien Clemens Meyer jedenfalls nicht. Zuvor hatten Stuber und Meyer jahrelang sehr erfolgreich zusammengearbeitet und mehrere preisgekrönte Filme miteinander gemacht, unter anderem „Herbert“, „In den Gängen“ oder auch den neuen Polizeiruf 110 aus Halle.

Das Filmfestival Ludwigshafen am Rhein findet zum 19. Mal statt. Es ist das zweitgrößte Publikumsfestival in Deutschland und hat sich auf den deutschen Film spezialisiert – egal ob Kinofilm, Fernsehfilm oder Koproduktion. In diesem Jahr findet es vom 23. August bis 10. September auf der Parkinsel im Rhein in Ludwigshafen statt; das Festivalzelt bietet Platz für 1200 Besucherinnen und Besucher.

