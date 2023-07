﻿„Reiseträume“ in der Nikolaikirche: „Orgelherbst“ beginnt schon jetzt

Samstags-Konzerte

Vor 300 Jahren wurde Bachs Motette „Jesu, meine Freude“ in der Leipziger Nikolaikirche uraufgeführt. Mit ihr beginnt dort am 28. Juli, Bachs Todestag, der „Orgelherbst“. Unter dem Motto „Reiseträume“ geht dann immer samstags musikalisch in die Welt.

