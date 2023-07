Roland Kaiser kommt mit 50 Hits in die Red-Bull-Arena

Leipzig. Seine Hits kennt jeder, und mitgesungen werden sie sowieso: „Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Joana“ ... Seit knapp 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne und geht deshalb 2024 auf „RK50 | 50 Jahre – 50 Hits!“-Tour, und zwar Open Air. Das teilte der Veranstalter Semmel Concerts am Montag mit. Neben einigen seiner „Lieblings-Locations“ gehören, wie es in der Mitteilung heißt, „diesmal auch Stadien in Rostock, Köln, Frankfurt, Leipzig und Hannover zum Tourneeplan, die er bisher noch nie bespielt hat“. Vielleicht wird Leipzigs Red Bull Arena ja am 19. Juli 2024 zur neuen „Lieblings-Location“. Karten dafür gibt es ab Montag (31. Juli) exklusiv über www.eventim.de.

Warum soll großes Entertainment nicht auch in übergroßem Rahmen funktionieren? Er selbst verspricht: „Ich möchte bei meiner RK50-Jubiläumstournee meinem Publikum pro Show mindestens 50 Songs präsentieren, die jeder kennt und mitsingen kann. Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den 2 ½ Stunden Live-Show in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden.“

Bei seinem jüngsten Leipzig-Konzert war Kaiser auf der Festwiese zu erleben. Wenige Monate vorher in der Quarterback Immobilien Arena. Und jedes Mal lag ihm das Publikum zu Füßen, genoss die Liebe in den Liedern und überhaupt. Ein Thema, das sich ausbauen lässt: zu 50 Jahren Liebe nämlich.

Info: Roland Kaiser mit „RK50 I 50 Jahre – 50 Hits“: 19. Juli 2024, Red Bull Arena Leipzig; Karten ab 31.7.2023 exklusiv über www.eventim.de

