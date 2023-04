﻿Schauspieler Christian Redl in der LVZ-Kuppel

Schauspieler Christian Redl wird am Donnerstag 75 Jahre alt und hat jetzt seine Autobiografie vorgelegt. Zur Leipziger Buchmesse kommt er damit in die LVZ-Kuppel.

Leipzig. Sein Name ist verbunden mit großen Bühnen dieses Landes, und auch im Fernsehen sorgt er für Aufsehen, besonders seit er als kauziger Kommissar im „Spreewaldkrimi“ ermittelt: Der Schauspieler Christian Redl ist ein markanter Typ und ein Charakterdarsteller. Jetzt hat er seine Autobiografie vorgelegt. „Das Leben hat kein Geländer“ heißt das Buch, und darin begibt sich der Mime, der am Donnerstag 75 Jahre alt wird, auf Spurensuche in der Vergangenheit (Westend Verlag; 240 S., 24 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen beschreibt er die Kühle im Elternhaus, mit den vom Krieg gezeichneten Erwachsenen, die wenig Gefühle zeigen und Liebe schon gar nicht. Anstatt Zuspruch gab es vom Vater den knappen Rat „Du bist dumm, aber sieh’ zu, dass es niemand merkt“. Da muss man schon in jungen Jahren viel Eigensinn entwickeln, um Richtung Schauspiel zu streben – oder eben Erfahrungen außerhalb der eigenen Familie machen, die einen bestärken. Das Glück hatte auch Christian Redl. Als Jugendlicher in der Waldorfschule schaffte er es auf die Bühne. Dort verkörperte er den Hamlet und erfuhr zum ersten Mal, dass seine Darstellung, sein Können bei anderen ankommen, gefallen und beeindrucken. Für den bis dahin orientierungslosen und unsicheren Schüler eine Offenbarung.

Lesen Sie auch

Christian Redl schafft es tatsächlich, er geht an die Schauspielschule in Bochum und wird auf den großen Bühnen, in großen Rollen gefeiert. Er arbeitet mit Regisseuren wie Claus Peymann oder Peter Zadek zusammen und taucht völlig ein in das Theatermilieu. Herrlich, wenn Redl aus dem Nähkästchen plaudert, von Kollegen, chaotischen Probenwochen, Machtspielchen und Hierarchien erzählt. Und von Liebeswirrwarr, Freundschaften mit Kollegen oder Kneipen, die zu seinem Wohnzimmer wurden. Das bleibt nicht ohne Folgen: So viel wie gefeiert wird in der Künstlerszene, so viel wird auch getrunken. Freimütig berichtet der Schauspieler von seiner Alkoholabhängigkeit, von Frauen, die kommen und gehen, und von Beziehungen, die schmerzhaft zerbrechen. Er verschweigt weder sein Ringen um Glück noch Anfälle von Panik vor den Auftritten oder seinen Kampf gegen die Sucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Blick zurück wird deutlich, wie kräftezehrend das alles gewesen sein muss. Umso mehr erstaunt beim Lesen von „Das Leben hat kein Geländer“, mit welcher Energie Christian Redl als Schauspieler seine Figuren darstellt. So kommt es, dass Fernsehzuschauer in Sachsen, Brandenburg oder Thüringen den gebürtigen Schleswig-Holsteiner seit den Spreewaldkrimis als „einen von uns“ erkennen. Nach dem Motto: Wer im Osten spielt, kann schließlich nur ein Ossi sein. Ein Fakt, der Redl selbst verwundert und auch ein bisschen amüsiert.

Sein Blick zurück ist berührend und klar. Redl schreibt über Höhen, breitet aber auch die Tiefen seines Lebens aus, er schont sich nicht und seine Leserschaft auch nicht. Umso schöner, dass die Autobiografie zum Schluss immer versöhnlicher wird. Dann berichtet der Schauspieler davon, wie er – endlich – seine große Liebe findet, die er sogar im Spreewald heiratet oder von seiner zweiten Leidenschaft, der Musik: Christian Redl hat die Verse anderer vertont und selbst Texte geschrieben, er singt, stellt ein Bühnenprogramm auf die Beine und spielt CDs ein – eine Arbeit, die ihm am Herzen liegt und über deren Gelingen er sich aufrichtig freut.

Info: Was den Charakterkopf im Leben geprägt hat, was ihn heute noch umtreibt – darüber spricht Christian Redl zur Buchmesse am 27. April, wenn er in der LVZ-Kuppel sein Buch „Das Leben hat kein Geländer“ vorstellt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Karten zum Preis von 10 Euro/12 Euro (Abonnenten) beziehungsweise 14 Euro/16 Euro gibt es im Internet unter www.ticketgalerie.de. Dort finden sich auch alle wichtigen Infos zu den Vorverkaufsstellen.