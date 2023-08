Schönauer Parkfest, Tocotronic, Ivan Thieme und mehr: 9 Tipps für die Woche in Leipzig

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 20. bis 27. August:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schönauer Parkfest

Wochentipp: Eines der größten Stadtteilfeste Leipzigs geht in die nächste Runde: Das Schönauer Parkfest findet in der neuen Woche von Dienstag bis Sonntag statt. An den ersten zwei Tagen werden zunächst Filme gezeigt (Dienstag: „Not Just Your Picture“, Mittwoch: „Sacco & Vanzetti“), am Donnerstag beginnt dann das musikalische Programm mit FehlerFrei und Wolfsons. Am Freitag gibt es bei „Beatz am Block“ gleich eine ganze Handvoll Rap-Musikerinnen und -Musiker zu erleben, bevor am Samstag und Sonntag ein ganztägiges, buntes Programm aus Live-Musik, Tanz und Theater ansteht. Eines der Highlights: The Rubettes am Samstag um 21 Uhr.

Weitere Infos, genaue Zeiten und Tickets unter www.schönauer-parkfest.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Past Lives“ im Kino

Sonntag: Die südkoreanisch-kanadische Regisseurin Celine Song erzählt in ihrem Spielfilmdebüt „Past Lives“ von einer Dreiecksbeziehung zwischen Nora, ihrem Ehemann Arthur und ihrem Kindheitsfreund Hae Sung, den sie nach 24 Jahren erstmals wiedertrifft. Statt Drama und Rivalität entwickeln sich Freundschaft und Respekt. Ein authentischer, unkitschiger Blick auf eine „Was wäre, wenn“-Situation. Läuft in den Passage Kinos, in der Schauburg und in der Kinobar Prager Frühling.

„Past Lives“ läuft im Kino. © Quelle: Studiocanal

The Dude Quartet am Bachdenkmal

Montag: Beim vorletzten Konzert am Bachdenkmal in diesem Sommer tritt The Dude Quartett aus Polen auf. Das vierköpfige Ensemble, gegründet vom Akkordeonisten Mateusz Dudka, verbindet eine gemeinsame Leidenschaft für Instrumentalmusik voller Emotionen, Improvisation und Virtuosität. Es erklingen Jazz, Tango, französische Musik und Filmmusik. Beginn um 19 Uhr, Eintritt frei.

The Dude Quartet bestreitet das vorletzte Konzert am Bachdenkmal 2022. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ivan Thieme im Central Kabarett

Dienstag: Ivan Thieme zählt zu den Jüngsten im Berliner Comedy-Underground und präsentiert nun sein erstes abendfüllendes Solo „Fühl ich“. Mit seinem speziellen Humor, der ihn gleichermaßen liebevoll wie amüsiert auf seine zahlreichen „seltsamen Angewohnheiten“ blicken lässt, tritt er am Dienstag im Central Kabarett auf. Beginn um 19.30 Uhr, Karten für 25 Euro unter www.central-kabarett.de.

Ivan Thieme tritt am Dienstag im Central Kabarett auf. © Quelle: Kathrin Reichelt

„Fearless Flyers“ auf der Feinkost

Mittwoch: Der isländische Regisseur Hafsteinn Gunnar Sigurðsson rückt in seiner neuen Komödie eine ganz und gar nachvollziehbare Angst in den Mittelpunkt: die vorm Fliegen. Die Teilnehmer eines Kurses zur Bewältigung dieser Angst erleben einen Trip, der sich gewaschen hat und für zahlreiche Lacher sorgt. Vor dem regulären Kinostart im Oktober ist „Fearless Flyers“ bereits am Mittwoch im Sommerkino auf der Feinkost zu sehen. Beginn um 21 Uhr.

"Fearless Flyers" läuft am Mittwoch auf der Feinkost. © Quelle: WeltKino

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Disharmonisten im Ilses Erika

Donnerstag: Die Disharmonisten, eine vierköpfige Band aus Grimma, verstehen sich – trotz ihres Namens – auf das harmonische Zusammenspiel von Akkordeon, Kontrabass, Gitarre und Schlagzeug. Ihre Texte handeln von Baumwollstrumpfvandalen, einer französischen Urlaubsbekanntschaft oder den drei schwersten Worten der Welt – am Donnerstag tritt die Gruppe um 19.30 Uhr im Biergarten des Ilses Erika auf. Eintritt frei.

Die Disharmonisten treten am Donnerstag im Ilses Erika auf. © Quelle: Emilia Witt

„Kuhle Wampe“ in der Basamo Insel

Freitag: Slatan Dudows 1932 veröffentlichter Film „Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt“ ist ein Klassiker des deutschen Kinos: Die von Bertolt Brecht mitverfasste Geschichte eines Mädchens, das aus Geldnot in eine Zeltkolonie zieht, war einer der zentralen Filme der deutschen Linken in der Weimarer Republik, wurde dort zunächst verboten, danach mit Kürzungen wieder freigegeben und schließlich von den Nationalsozialisten erneut verboten. Am Freitag läuft er um 20 Uhr im Rahmen der GlobaLE in der Basamo Insel. Eintritt frei.

"Kuhle Wampe" läuft am Freitag auf der Basamo Insel. © Quelle: Atlas Film

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tocotronic im Geyserhaus

Samstag: Tocotronic scheint Leipzig zu mögen: Nachdem die Hamburger Kultband bereits im Mai im Conne Island auftrat, macht sie auf der aktuellen „Nie wieder Krieg“-Tour am Samstag auf der Parkbühne Geyserhaus Halt. Dort erklingen (so die technischen Probleme aufgrund des Blitzeinschlags behoben werden können) dann Hits wie „Hi Freaks“, „Ich tauche auf“ oder „Pure Vernunft darf niemals siegen“. Beginn um 20 Uhr, Karten gibt es für 43,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder unter www.ticketgalerie.de.

Tocotronic tritt am Samstag auf der Parkbühne Geyserhaus auf. © Quelle: André Kempner

„Die toten Vögel sind oben“ im Kino

Sonntag: Der Naturfotograf Jürgen Friedrich Mahrt (1882-1940) hat zahlreiche Fotos und Tierpräparate hinterlassen – seine Urenkelin, die Regisseurin Sönje Storm, untersucht anhand dessen, wie drastisch sich die Natur und Biodiversität in Norddeutschland seitdem gewandelt haben. Der eindrucksvolle und nachdrückliche Dokumentarfilm lief 2022 beim Dok Leipzig, ab Donnerstag ist er im Kino zu sehen, unter anderem in den Passage Kinos am Sonntag um 13 Uhr.

"Die toten Vögel sind oben" läuft am Sonntag in den Passage Kinos. © Quelle: Real Fiction

LVZ