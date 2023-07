Sebastian Krumbiegel lehnt Löwenherz-Friedenspreis ab

Leipzig. Sebastian Krumbiegel will den Löwenherz-Friedenspreis 2023 nicht annehmen. Das erklärte der „Prinzen“-Sänger am Dienstag auf Twitter. „Nach langem Abwägen“ habe er beschlossen, den Preis „nicht anzunehmen, weil ich mit der Meinung einiger der Beteiligten zum Ukrainekrieg und dessen Ursachen nicht übereinstimme“, schreibt er dort.

Anfang März hatte die Hilfsorganisation Human Projects bekannt gegeben, die Auszeichnung an Krumbiegel zu vergeben. Der Leipziger stehe durch sein persönliches Engagement für eine starke Demokratie und Vielfalt und gegen alle autoritären Tendenzen. „Denn die größte Gefahr für Demokratie, Frieden und Versöhnung besteht dann, wenn Autokraten und Alleinherrscher an Konflikten beteiligt sind.“

Auch umstrittene Gabriele Krone-Schmalz soll ausgezeichnet werden

Neben ihm soll die umstrittene Journalistin und Buchautorin Gabriele Krone-Schmalz „für ihre Verdienste um Frieden und Versöhnung auf dem Europäischen Kontinent“ ausgezeichnet werden. Krone-Schmalz steht wegen ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg in der Kritik. Der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann soll die zentrale Rede halten.

Als er sich näher mit den anderen Beteiligten der Preisverleihung beschäftigte, habe er angefangen zu zweifeln, erklärte Krumbiegel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe deswegen so lange gezögert, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass wir miteinander reden müssen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.“ Vor allem in Kriegszeiten müsse man sich klar positionieren und keine Zweifel darüber aufkommen lassen, auf welcher Seite der Barrikade man stehe. Er stehe auf der Seite der Ukraine: „Natürlich weiß ich, dass Putin der Aggressor ist, da gibt es doch gar keine Frage“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Angaben zu seiner Entscheidung wollte Krumbiegel nicht machen.

Der Geschäftsführer von Human Projects, Karsten Enz, wollte sich am Dienstag nicht zu Krumbiegels Entscheidung äußern. Er wolle sich zunächst intern austauschen, erklärte er auf Anfrage.

Human Projects vergibt den Löwenherz-Friedenspreis im November in Leipzig

Human Projects vergibt den Löwenherz-Friedenspreis jährlich an Menschen oder Organisationen, die sich in herausragender Weise um Frieden und Versöhnung verdient gemacht haben. Er ist mit Geldbeträgen für soziale Zwecke dotiert, deren genaue Verwendung die Preisträger festlegen. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Zu den früheren Preisträgern gehörte auch der ehemalige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow (1931–2022).

Info: Der Festakt zur Löwenherz-Friedenspreis-Verleihung ist für den 19. November 2023 um 15 Uhr im Kupfersaal in Leipzig geplant; www.humanprojects.de

LVZ