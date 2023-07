﻿Im Leipziger Zoo feiert Sommerkabarett der Funzel Premiere

Die Höhepunkte aus 15 Jahren stecken im Sommerkabarett-Programm der Leipziger Funzel, das im Gondwanaland Premiere hatte. Es kreist um die Themen Bildung, Bundestag und Beziehung.

Leipzig. Manchmal muss das Kabarett sich selbst zum Thema machen. Die „Humorfront“ verläuft zwischen Satire und Comedy, Unterhaltung und Aufklärung. Es ist schon eine Weile her, dass der Brettl-Kunst-Äquator fest an der Gürtellinie lag. Die Leipziger Funzel macht im Titel klar, worum es geht: In „Best of – ein Lacher kommt selten allein!“ stecken die Höhepunkte aus 15 Jahren. Dem treuen Publikum im ausverkauften „Mekong“-Saal am Gondwanaland soll vieles vertraut vorkommen. Am Mittwoch war Premiere.