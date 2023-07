﻿Das Konsortium Luft und Tiefe demontiert im Sommertheater Odysseus

Leipzig. Die dreibeinigen Holzpodeste sehen wackelig aus. Hoffentlich stürzt keiner der Schauspieler. Doch Odysseus führte auch kein Leben ohne Risiko, trotzte Meer, Zyklopen, der Unterwelt. Mit dreibeinigen Holzpodesten wäre er möglicherweise auch fertig geworden. Und um Odysseus geht es in der neuen Sommertheater-Produktion des Konsortiums Luft und Tiefe. Wobei: Auf der improvisierten Bühne im Garten des Galerie Hotels Leipziger Hof interessiert sich das Ensemble mehr für die Frauen, die auf Felsen singen, die Sirenen also – und demontiert komödiantisch die Heldenfigur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Kunststandort hat sich das Hotel einen Namen gemacht. Erstmals wurde dort am Mittwochabend bei der Leipzig-Premiere von „Frauen, die auf Felsen singen“ Theater gespielt. Traditionell tourt das Konsortium Luft und Tiefe, freie Theatermacher aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, im Sommer durch die drei Bundesländer und knüpft sich große Themen vor, um sie mit dem Hämmerchen des Zeitgeistes abzuklopfen. In Leipzig war zuletzt die Moritzbastei Gastspielort, jetzt ist es das Galerie Hotel mit seinem grünen Innenhof. Hinter der improvisierten Bühne ragt eine Hauswand auf, die ihren Putz über die Jahre mit Kletterpflanzen getauscht hat. Davor behaupten vier Gestalten: „Ich bin Odysseus! Stark, edel und kühn.“

„So einen Typen will ich nicht spielen“

Im Setting von Regisseurin Karolin Benker streiten sich die vier Schauspieler Frédérique Colling, Heike Ronniger, Simon van Parys und Stefan Ebeling um die Hauptrolle. Sauber chorisch gesprochen. Ein kleines Verwirrspiel, das mehr ist als ein Gag. Es deutet an, dass der Abend an tradierten Deutungsmustern des, nun ja, „autoritären Arschlochs“, ruckeln will, als das Ronniger Odysseus erkennt. „So einen Typen will ich nicht spielen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als sie ihn doch spielt und Befehle zum Auftakeln gibt, korrigiert Stefan Ebeling nautische Begriffe. Es entsteht mit feiner Ironie eine jener Situationen, für die der Terminus Mansplaining erfunden wurde. Wodurch der Abend eine patriarchale Kontinuitätslinie von Odysseus in die Gegenwart spannt.

Dabei legt die Inszenierung in unterhaltsam schnellen Wechseln zwei Ebenen übereinander. Die Akteure spielen, dass sie spielen. Ständig verlassen sie die Rolle, um mit realem Namen Situationen zu diskutieren oder eine alternative Odysseus-Deutung anzubieten. Tatsächlich gibt es allerhand Gründe, dem Protagonisten die Helden-Legitimation abzuerkennen.

Wunsch nach einer Führerfigur

Auf diese wunden Punkte legt der Abend den Finger. Schließlich wurde Odysseus vorhergesagt, die Fahrt als einziger zu überleben. Da hätte man ja auch mal zu Hause bleiben können, wenn man Begriffe wie Verantwortung reflektiert. Als Colling in der Rolle des Odysseus dennoch Ruhm verspricht, aber den Tod verschweigt und die Mannschaft ergeben jubelt, schimmern entlarvende Gegenwartsbezüge zum gesellschaftlich wachsenden Wunsch nach einer Führerfigur durch.

Lesen Sie auch

Zugleich erlaubt sich der Abend musikalische Auflockerungen und nette Albernheiten, wenn etwa Ebeling als blinder Seher Theresias in der Unterwelt herumstolpert, während ihm der Theaternebel unter dem Umhang hervorquillt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Titel freilich verweist auf die Sirenen. Auf deren Felsen wagt sich die Inszenierung als Höhepunkt. Sie entwirft ein hierarchiefreies Idyll, eine soziale Utopie. Die Jahrtausende alte Überlieferung heimtückischer Bestien schrumpft zur Projektion. Ohne die Schluss-Pointe komplett zu verraten: Hätte sich Odysseus nicht aus falscher Furcht vor den Sirenen an den Mast fesseln lassen, die Geschichte der Menschheit wäre vielleicht anders verlaufen. Wie sehr prägen dominante Mythen wie Odysseus unsere Gesellschaft bis heute? Diese Frage liegt zart unter der gelungenen Mischung aus Gedankenexperiment und Sommertheater-Spaß.

Info: Weitere Termine: täglich bis Sonntag, 20 Uhr, Galerie Hotel Leipziger Hof, Hedwigstr. 1–3, Reservierung unter Tel. 0341 69740; ab 19. Juli auf der Oberburg Giebichenstein in Halle

LVZ