﻿Traum von der widerständigen Gemeinschaft als Impro-Spektakelchen: „Die Paulinerkirche muss weg!“ in Leipzigs Paulinum

Leipzig. Es ist inzwischen Folge 110 der Bühnenspiel-Seifenopern-Serie „Adolf Südknecht“ – und die endet mit einem großen Knall. Mit einer Explosion, einem Zerstörungsakt ideologischer Selbstgerechtigkeit: Es geht um die Sprengung der Leipziger Paulinerkirche am 30. Mai 1968, die unter dem, naja, knackigen Titel „Adolf Südknecht – Die Paulinerkirche muss weg!“ theatral aufbereitet wurde. Und das an historischem Ort: im Paulinum am Augustusplatz.

Das war ausgesprochen gut besucht, als sich am Dienstag der Altarraum zur Impro-Bühne wandelte. Auf der finden sich nicht nur die altbekannten Südknechte, sondern auch einige Gäste zum Spielen ein. Also nachdem auf der Empore erst einmal schön – und gottgefällig natürlich auch – der Leipziger Universitätschor „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ intoniert hat, unter der Leitung von Universitätsmusikdirektor David Timm.

Armin Zarbock gibt den Puls vor

Ein guter Einstieg auch deshalb, weil diese „Südknecht“-Folge selbst recht wohlgetan ist: Vor der Sprengung der Kirche versucht eine Gruppe widerständiger Idealisten noch alles Tragbare zu retten. Bücher, Orgelpfeifen, historische Grabplatten sollen vor der Vernichtung bewahrt werden. Auch Kneipier Adolf Südknecht ist mit von der Partie, wenn auch nicht unbedingt aus idealistischem Antrieb. Irgendwo in den Winkeln des Gotteshauses oder der angeschlossenen Bibliothek weiß Südknecht ein altes Schriftstück verborgen. Ein klösterliches Allasch-Rezept, das er sich für seine Südstadt-Kaschemme unbedingt unter den Nagel reißen will.

Klar: Auch im sakralen Raum bleibt Armin Zarbock als Adolf Südknecht der Antiheld, der er immer ist. Das Schlitzohr, dem das Herz letztlich doch immer auf dem rechten Fleck schlägt. Und ebenfalls wie immer gibt Zarbock den Puls vor, weil er einfach am besten spürt, wann der Puls der Szene, der Improvisation, kräftig pocht oder schwächelt. Und weil er weiß, wann eine Szene zu Ende ist – und wie man ihr dann auch ein Ende macht.

„Südknecht“-Folge mit Laien und alten Impro-Hasen

Das „Adolf Südknecht“-Team und Laien-Darsteller vor dem neuen Paulinum in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Das ist nicht selbstverständlich beim Impro-Theater, wie auch „Die Paulinerkirche muss weg!“ gelegentlich zeigt. Allerdings halten sich Hänger und Längen in Grenzen. Der Szenen-Bogen von der letzten Predigt im Gotteshaus (Claudius Bruns gibt den Pfarrer, als wär’s die Rolle seines Lebens) bis zur heimlichen Plünderung im Namen der guten Sache (ein gekonntes Tohuwabohu) ist dramaturgisch klug gespannt. Und funktioniert auch dank der offenkundigen Spielfreude, die die alten Impro-Hasen (Frank Berger, Susanne Bolf, Stefan Ebeling, Raschid D. Sidgi, August Geyler) ebenso versprühen, wie die Laien, die diese „Südknecht“-Folge unterstützen.

Was „Die Paulinerkirche muss weg!“ zeigt, ist der Traum von der kleinen widerständigen Solidargemeinschaft als kurzweiliges Seifenoper-Spektakelchen. Und so bitter die Sprengung der Paulinerkirche auch war: Was diese Episode schön begreifen lässt, ist, dass der große Knall am Ende der Geschichte – zu hören als von tiefsten Orgeltönen unterlegtes Explosionsinferno – eben nicht das Ende der Geschichte war. In der ist die DDR selbst nur eine Episode. Der wiederum „Adolf Südknecht“ noch einige Folgen widmen wird.

Info: Die nächste Staffel beginnt am 19. September, darin wird entlang der historischen Person Harald Fritzsch die Geschichte des Protestes nach der Sprengung mit dem Entrollen eines Transparentes während des Bach-Festivals erzählt; 20 Uhr, Horns Erben; Arndtstraße 33 in Leipzig, adolfsuedknecht.de

