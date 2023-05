﻿Sprengung der Paulinerkirche: Improtheater rollt Leipziger Geschichte auf

Leipzig. Über 700 Jahre hat die Paulinerkirche im Leipziger Zentrum überdauert, sogar die Bomben des Zweiten Weltkrieges. Zerstört wurde die Universitätskirche 1968 durch SED-Beschluss und reichlich Sprengstoff. An gleicher Stelle steht heute der Neubau in seiner Doppelfunktion als Universitätskirche und Aula. Zum 55. Jahrestag der Sprengung gibt es im Paulinum am Vormittag des 30. Mai eine Andacht. Am Abend ein Theaterstück, das jedoch weder Reenactment noch Gedenken sein will.

„Wir versuchen die Menschen in eine Phase der Geschichte zu entführen, die nicht der heutigen Perspektive entspricht. Es geht um eine Sichtweise der damaligen Zeit, als es in der politischen Klasse offensichtlich en vogue war, derartige Gebäude zu beseitigen“, sagt August Geyler. Geyler ist Teil des Theaters „Adolf Südknecht“, das seit elf Jahren Leipziger Geschichte monatlich per Improvisations-Theater erlebbar macht. Die Familie des fiktiven Wirtes Adolf Südknecht stolpert durch die Zeit, was sich nach eigener Aussage zur längsten Historien-Theatergeschichte der Welt entwickelt hat. In den Rahmen aus detailliert recherchierten Fakten ist eine fiktive Handlung eingewebt.

Rund 20 Mitwirkende bei „Die Paulinerkirche muss weg“

Die Sprengung der Universitätskirche St. Pauli am Leipziger Karl-Marx-Platz am 30.05.1968. © Quelle: epd

Das Kernteam um Armin Zarbock als Adolf Südknecht, August Geyler in einer Doppelrolle als dessen Sohn Anton und Hausmeister Krause sowie Pianist Claudius Bruns spielt regelmäßig im Horns Erben, meist ergänzt um ein paar Gast-Schauspieler. Für die großangelegte, im Paulinum gespielte Folge „Die Paulinerkirche muss weg!“ wächst das Team auf rund 20 Mitwirkende an.

„Es ist das erste Mal, dass der Ort für ein Theaterstück genutzt wird“, sagt Universitätsmusikdirektor David Timm. Er tritt als Akteur auf und diente in der Vorbereitung zugleich als „Quelle für alle historischen musikalischen Fragen, etwa Partituren, die es in der Woche vor der Sprengung gab“, sagt Geyler. Tatsächlich überschlugen sich kurz vor der Sprengung die Ereignisse. Menschen organisierten sich, um einen Teil der Innenausstattung zu retten, darunter schwere Grabplatten. Noch immer tauchen Gegenstände von einst auf, erzählt Timm. Kürzlich übergab ein Mann den Original-Schlüssel der einstigen Kirche.

Protagonisten jener Zeit kehren zumindest als Theaterfigur wieder. Etwa der Student Harald Fritzsch, aktiv im Protest. Er gehörte zu einer Gruppe, die den Wiederaufbau forderte. In der laufenden Südknecht-Staffel wurde die Figur bereits eingeführt. Als Untermieter lebt er bei den Südknechts. Über ihn kommt die Familie mit der Universität in Kontakt.

Geknüpft wird außerdem ein zweiter Erzählstrang. Südknecht, das deutet das Team bereits an, sucht in den Wirren jener Tage nach einem historischen Dokument, das ihm von Nutzen sein könnte. Solche Eckpunkte des Abends sind bereits dramaturgisch gesetzt. „Das ist notwendig bei einer Veranstaltung dieser Größe mit so vielen Mitwirkenden, aber die Dialoge werden weiterhin improvisiert“, sagt Zarbock.

„Adolf Südknecht“ danach wieder im Horns Erben

Pauliner -Installation 2005 über dem Karl-Marx-Relief am damaligen Hauptgebäude der Universität Leipzig. © Quelle: André Kempner

Im Rückblick scheint der Protest zu überwiegen. „Man erhält einen Messfehler, weil sich die Menschen, die empört waren, organisiert haben“, sagt Geyler. „Wir erhoffen uns einen Mehrwert durch die Perspektive der staatlichen Seite und der Universitätsleitung. Die Kader standen vor der Option, einen der größten Plätze der DDR und die modernste Universität, die das Land bisher gesehen hatte, nach sozialistischen Zielen gestalten zu dürfen. Das öffnet den Vorhang zur Geschichte, während sie sich vollzieht und noch nicht bewertet werden kann.“

Die Stein gewordenen sozialistischen Träume überdauerten nur wenige Jahrzehnte. Claudius Bruns erinnert sich an seine Studententage, wie er unter dem gigantischen Karl-Marx-Bronzerelief die Universität betrat. „Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass solch ein Gebäude verschwindet und als Kirche wiederaufersteht.“ Wenn sie durchhalten, die Macher von „Adolf Südknecht“, dann werden sie auf ihrer Reise durch die Geschichte in einer fernen Folge die Kontroversen um den Neubau des Paulinums durchspielen können. Doch zunächst geht es um die Sprengung – und im weiteren Verlauf der Staffel um deren unmittelbare Nachwehen. Dann wieder monatlich im Horns Erben.

