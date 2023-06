﻿Sting hört Thomanern beim Bachfest zu und ist „very impressed“

Leipzig. Es ist Donnerstagabend, 19.55 Uhr, langsam haben die meisten Konzertbesucher in der Thomaskirche ihre Plätze eingenommen, da stößt der Banknachbar mich an: „Ich glaube, da kommt gerade Sting“. Und tatsächlich, vom Eingang Burgstraße kommend, schlendert, ganz in Schwarz, Gordon Matthew Thomas Sumner gemütlich an uns vorbei. Neben sich sein Gitarrist Dominic Miller, kurz dahinter ein sehr kräftiger Anzugträger mit sehr kurzen Haaren – offenbar ein Bodyguard. Aber auch der versucht, sich wie ein normaler Zuhörer zu verhalten, blickt zwischendurch sogar ein wenig freundlich drein.

Sting, Michael Maul und Dominic Miller (v.r.) an Bachs Grab in der Thomaskirche © Quelle: Christian Kern/Bachfest

Fünf Meter hinter der Gruppe steuert Bachfest-Intendant Michael Maul seinen Platz an. „Kann dass sein, dass da gerade Sting reingegangen ist?“, fragt er. Ja, ist er. Maul holt auf und sorgt dafür, dass er neben dem Rock-Superstar sitzt. Sting hat vor Konzertbeginn noch Zeit zu erzählen, dass er ohnehin viel Bach hört – und als persönliches Ritual immer in der Weihnachtszeit nicht das Weihnachtsoratorium, sondern die Passionen. Als Superstar darf man auch seltsame Angewohnheiten haben. Klassik jedenfalls ist kein Neuland für den Sänger und Bassisten. Songs des englischen Frühbarock-Komponisten John Dowland hat er schon auf CD eingesungen – ganz stilecht zur Laute.

Sting wollte beim „Tribute to Bach“ mitmachen

Man kennt sich. Michael Maul hatte lange auf Sting eingeredet, um ihn zu bewegen, beim „Tribute to Bach“ am vergangenen Freitag auf dem Marktplatz mitzuwirken. Sting war interessiert, war willig – aber da sein Tour-Plan in den vergangenen beiden Jahren im Zusammenhang mit Corona-Pandemie ziemlich durcheinandergerutscht ist, hat er es terminlich einfach nicht mehr hinbekommen. Aktuell ist als dritter Nachholtermin in der Arena der 28. November 2023 vorgesehen.

Offenkundig hat Maul aber tatsächlich das Interesse des Police-Gründers geweckt fürs Bachfest im Allgemeinen und die Thomaner im Speziellen, mit denen Sting auf dem Markt zusammenmusiziert hätte. Nun ist er sowieso in der Gegend, am Freitag (16. Juni) tritt er in Halle auf der Peißnitzinsel auf, hatte für den Donnerstagabend noch nichts vor, sich also ein Ticket gekauft. Naja, wahrscheinlich schon kaufen lassen, und gleich noch eins für Miller und den Bodyguard. Zweitbeste Kategorie, Mittelschiff, mittendrin.

Das Konzert verfolgt er mit Andacht, er applaudiert den Thomanern unter Thomaskantor Reize mit ernster Begeisterung zu, sagt Maul, er sei „very impressed“ und lässt sich vom Intendanten nach dem Konzert noch zu Grabs Bach führen.

