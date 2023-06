„Respects to the master“

Musiker Sting war am 15.06.2023 als Konzertgast des Bachfestes in der Thomaskirche in Leipzig.

Der britische Rock-Superstar Sting saß am Donnerstag als Überraschungsgast im Publikum des Thomaner-Konzerts zum Bachfest in der Thomaskirche. Er war in der Gegend, weil er am Freitag in Halle auftritt.

